Basta cicche e sigarette in spiaggia. Fumatori incalliti, più rispetto!

L’invito viene da un ‘’verde’’ della prima ora come Michele ‘’Chelino’’ come lo chiamano gli amiici Olivieri, che proprio non sopporta vedere le spiagge colme di di mozziconi o ‘’mizzoni’’ (come si dice in dialetto) di sigarette, sigari e via elencando. Che ci vuole a spegnerli e a portarli nei bidoni della raccolta differenziata. La natura va rispettata in città, al mare, in montagna. Campagne di educazione e sanzioni. Ma finora non se ne vedono né in spiaggia e né in città, dove il problema delle deiezioni canine – procurata da una minoranza di maleducati- continua ad aggravare il decoro urbano. Tutto questo mentre si approva altro (cimiteri per cani, gattili ecc) pur necessarie, ma vanno rispettati anche decoro e igiene urbana. Insisti Michele, ‘’verde’’ della prima ora.



COMUNICATO STAMPA

Spiagge lucane: basta mozziconi e rifiuti. Serve rispetto per il nostro ambiente.

Le spiagge lucane sono uno dei tesori più preziosi del nostro territorio. Dal Metapontino alle dune sabbiose di Policoro, ogni metro di costa racconta una storia di bellezza naturale e biodiversità. Eppure, anche quest’estate, si ripropone il malcostume dell’abbandono dei rifiuti, con un triste protagonista: il mozzicone di sigaretta.

Un gesto piccolo, apparentemente insignificante, ma con un impatto enorme sull’ambiente. Un solo mozzicone può impiegare fino a 10 anni per degradarsi e rilasciare nel frattempo sostanze tossiche come nicotina, piombo, arsenico. E molto spesso finisce in mare, ingerito da pesci e tartarughe, con conseguenze devastanti per l’ecosistema.

È inaccettabile che, nel 2025, si debba ancora ricordare che la spiaggia non è un posacenere né una discarica. Serve un salto di civiltà, culturale prima ancora che normativo. Serve che ogni cittadino, ogni turista, ogni famiglia, si assuma la responsabilità dei propri comportamenti.

Per questo lancio un appello alle istituzioni locali, agli operatori balneari, alle associazioni e a tutti i cittadini: attiviamoci insieme per spiagge libere dai mozziconi e dai rifiuti. Promuoviamo l’uso di posacenere portatili, intensifichiamo i controlli, ma soprattutto educhiamo al rispetto.

Rispetto per l’ambiente significa rispetto per noi stessi e per le future generazioni.

Le spiagge lucane meritano di essere amate, non sporcate.

Michele Olivieri

Ambientalista e verde storico