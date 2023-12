Basilicata: contributi ai privati per la rimozione di amianto da edifici di proprietà

“E’ stato approvato un Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a favore dei privati che intendano rimuovere e smaltire negli edifici di loro proprietà piccole quantità di manufatti o materiali contenenti amianto compatto o friabile (Mca).” Lo si apprende da una nota dell’assessore regionale all’Ambiente, Territorio ed Energia, Cosimo Latronico in cui si specifica che “L’Avviso è finanziato con 950 mila euro e definisce i requisiti, i criteri e le procedure per la concessione del contributo, che coprirà il 60 per cento della spesa sostenuta e fino ad un massimo di cinquemila euro. L’avviso sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata. La presentazione delle domande è online, accedendo alla sezione Avvisi e Bandi del portale della Regione Basilicata.” “Continuiamo nell’azione – commenta Latronico – tesa al risanamento dell’ambiente con l’adozione di piani e programmi che assicurino condizioni di sicurezza e salubrità dei luoghi ai cittadini lucani”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.