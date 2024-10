Basilicata Autorità Porto di Taranto prove di collaborazione

Se ne è parlato con la Zes Porto di Taranto- retroporto Basilicata, con specifico riferimento al Metapontino ma non si è andati oltre il ”faremo” visto che la Zona economica speciale della nostra regione- a macchia di Leopardo- arrivava fino a Galdo di Lauria ( Potenza). La riforma del Governo con una Zes per il Sud ha riportato la situazione al palo. Taranto va avanti da sè e dalla Basilicata si guarda a cose fattibili con una collaborazione interistituzionale per sviluppare e consolidare la cooperazione in materia ambientale, demaniale marittima e della filiera del settore della pesca marittima e dell’acquacoltura attraverso il potenziamento dell’attività di vigilanza, controllo e sicurezza. Bene. Attendiamo sviluppi.



Potenza, 25 ottobre 2024

Collaborazione tra Regione e Autorità Sistema Portuale

Gli assessori Mongiello e Pepe incontrano il contrammiraglio Vincenzo Leone

Mettere insieme competenze ed energie: con questo obiettivo ieri si è svolto un incontro tra gli assessori regionali Laura Mongiello e Pasquale Pepe e il contrammiraglio Vincenzo Leone, nuovo il Commissario della Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale insieme al Comandante della Capitaneria di Porto di Taranto Rosario Meo. “Avviare una collaborazione inter-istituzionale, per sviluppare e consolidare la cooperazione in materia ambientale, demaniale marittima e della filiera del settore della pesca marittima e dell’acquacoltura attraverso il potenziamento dell’attività di vigilanza, controllo e sicurezza lungo le coste pugliesi, nonché in materia di di porto nautico, con particolare riguardo alla stagione estiva, e delle ulteriori funzioni nel settore ittico di competenza regionale”. Questo il senso di un possibile accordo che l’ente Regione Basilicata avrebbe intenzione di sottoscrivere con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera (Maricogecap). Presenti all’incontro, inoltre, delegati dell’assessorato regionale all’Agricoltura e dell’Arpab e della Capitaneria di Porto di Policoro. “L’obiettivo finale – come emerso durante la riunione – sarebbe quello di promuovere tutte le iniziative a sostegno dell’adeguamento infrastrutturale di potenziamento della funzionalità dei presidi territoriali allo scopo di incrementare la sicurezza delle attività marine costiere e balneari tutelando, al contempo, l’ecosistema ambientale marino e il sistema economico della Basilicata”. Le parti si sono aggiornate a un prossimo incontro.