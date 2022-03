Al sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo, va il merito di essere tenace, capatost come si dice dalle nostre parti, e di credere nelle potenzialità del ”Paese dei Calanchi”, di ” Carlo Levi” e di tante altre denominazioni che sono cresciute con il seme piantato anni fa da don Pierino Dilenge insieme alla comunità locale nei settori culturale e produttivo. De Lorenzo,e quanti con la stessa testardaggine hanno creduto e continuano a credere nelle risorse di Aliano, hanno messo a dimora altri progetti come la doppia candidatura a capitale italiana della cultura, del libro, che hanno portato a mettere a punto una progettualità continua. Unica in tutta la Regione. Dal bando borghi è venuto un altro riconoscimento in attesa di essere concretizzato. Siamo certi che andrà avanti e che sindaco e Aliano continueranno a fare rete, con umiltà, creatività e tenacia. I sogni si concretizzano cosi. Occorre crederci fino in fondo.



IL COMMENTO DEL SINDACO

Bando Borghi, la Regione Basilicata candida “Monticchio Bagni”.“Aliano. Teatro del Tempo” valutato ex aequo nella selezione dei progetti pervenuti “Abbiamo lavorato con impegno e un team qualificato per strutturare una proposta concreta e innovativa – afferma il Sindaco di Aliano Luigi De Lorenzo – con un obiettivo ambizioso: essere la sede del primo Centro di produzione multidisciplinare ad elevata infrastrutturazione tecnologico-digitale dedicato alle arti performative in Basilicata. Aliano, grazie alle esperienze di valorizzazione del patrimonio portate avanti negli anni ed alla costruzione di relazioni a livello nazionale ed internazionale, è pronta a cogliere le sfide del presente in una visione territoriale aperta e proiettata al futuro. Attendiamo di aprire con la Regione Basilicata un tavolo di lavoro per sostenere in maniera piena e condivisa questo grande progetto culturale di portata internazionale insieme ai 16 Comuni lucani aderenti al comitato promotore, gli enti, le associazioni e i numerosi partner regionali e nazionali che hanno collaborato e portato il loro know how nella proposta. Auguri di buon lavoro al Comune di Rionero, con cui si potranno instaurare sinergie nel processo di rigenerazione urbana e culturale dei borghi”.

Grazie alla provincia di matera al comune di Viggiano, Cancellara , Moliterno, Corleto perticara, gorgoglione, stigliano, sant’arcangelo, Montalbano ionico, grumento nova, Bernalda, Pietrapertosa, castelmezzano, castelsaraceno, montescaglioso, Matera, Potenza per aver sostenuto “ aliano teatro del tempo” siamo stati bravi complimenti a tutti noi e grazie di cuore . Avanti oltre con-fine.