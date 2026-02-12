Avviso Parco Alta Murgia per Tour operator e Destination management company

L’obiettivo è quello di giungere a una visione strategica del Parco per giungere a un’offerta turistica strutturata, riconoscibile e orientata alla qualità. L’iniziativa rientra nella Carta europea del turismo ssotenibile. L’avviso rivolto a Tour Operator (TO) e Destination Management Company (DMC) interessati a progettare e commercializzare pacchetti turistici sostenibili nel territorio del Parco. «Non si tratta soltanto di promozione turistica – ha detto Nicola Fedele Loizzo, Commissario Straordinario del Parco Nazionale dell’Alta Murgia – ma di un percorso che mette in relazione strategia, territorio e mercato, rafforzando il posizionamento dell’Alta Murgia come destinazione di turismo sostenibile a livello nazionale e internazionale».



COMUNICATO STAMPA

Turismo sostenibile: il Parco Nazionale dell’Alta Murgia avvia la CETS 3 e pubblica l’Avviso per Tour Operator e DMC

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia avvia ufficialmente la terza fase della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS- PARTE 3) e pubblica l’Avviso pubblico rivolto a Tour Operator (TO) e Destination Management Company (DMC) interessati a progettare e commercializzare pacchetti turistici sostenibili nel territorio del Parco.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della nuova Strategia e del Piano d’Azione CETS 1 (2026–2030), “Alta Murgia 2030. Reti di comunità per un paesaggio condiviso”, recentemente consegnata a The Europarc Federation, e rappresenta un passaggio chiave per tradurre la visione strategica del Parco in un’offerta turistica strutturata, riconoscibile e orientata alla qualità.

I pacchetti turistici CETS- PARTE 3 dovranno essere realizzati all’interno del territorio CETS del Parco, coincidente con l’area dei 15 Comuni del MurGEopark – UNESCO Global Geopark, e valorizzare la rete di operatori locali certificati CETS – PARTE 2, promuovendo una fruizione responsabile del patrimonio naturale e culturale dell’Alta Murgia.

«La CETS – PARTE 3 – dichiara Nicola Fedele Loizzo, Commissario Straordinario del Parco Nazionale dell’Alta Murgia – è uno strumento che consente di dare valore ai pacchetti turistici, rendendoli riconoscibili, qualificati e coerenti con l’identità del nostro territorio. Attraverso l’Avviso pubblico intendiamo coinvolgere operatori capaci di costruire esperienze turistiche di qualità, fondate sul rispetto del paesaggio, delle comunità locali e dei valori dell’area protetta».

«Non si tratta soltanto di promozione turistica – prosegue – ma di un percorso che mette in relazione strategia, territorio e mercato, rafforzando il posizionamento dell’Alta Murgia come destinazione di turismo sostenibile a livello nazionale e internazionale».

L’Avviso pubblico per l’adesione alla CETS – PARTE 3 è disponibile sul sito istituzionale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, insieme alla documentazione necessaria per la presentazione delle candidature, al seguente link:

https://www.parcoaltamurgia.it/carta-europea-del-turismo-sostenibile-cets-parte-3-avvio-del-percorso-come-partecipare-alla

Il commissario straordinario del parco nazionale dell’Alta Murgia

dott. Nicola Fedele Loizzo

cell. 3331730878