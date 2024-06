Avviso: il 2 luglio a Matera niente raccolta rifiuti

E’ bene ricordarlo. E passate parola. Martedì 2 luglio, a Matera, festa patronale in onore di Maria Santissima della Bruna,non sarà effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti. Evitate di portare davanti al portone o in cortile i mastelli nella serata di lunedì. Resteranno chiusi anche i centri per la raccolta degli ingombranti. Il servizio riprenderà regolarmente il 3 luglio. Uomini e mezzi della Cosp Tecnico Service, che gestiscono con e per l’Amministrazione il servizio di igiene urbana, sono comunque al lavoro. Impegnati in questi giorni – lo ricordiamo- a mantenere il livello di decoro nei diversi punti della città, interessati dallo svolgimento della festa, in relazione anche a un forte aumento di presenze di visitatori.