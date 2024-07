Avviso: a Matera nuova sede centro raccolta rifiuti per sfalci e potature

Da lunedì 8 luglio,a Matera, sarà operativa -in via Lazzazzera, in uno spazio attiguo all’ex sede dell’Università di Basilicata- la nuova sede per il centro di raccolta per rifiuti da sfalci e potature. A comunicarlo, e lo ha fatto anche sulla App dedicata, la Cosp Tecnoservice che gestisce i servizi comunali di igienre urbana. Sarà pertanto, chiuso dal 5 al 7 luglio, per esigenze organizzative. il vecchio sito di via delle Nazioni Unite, dell’ex centrale del Latte, destinata a futura sede della scuola media Torraca. Dalla prossima settimana, pertanto, negli orari consueti e dal lunedì al sabato la ripresa dei conferimenti dei ”rifiuti” di giardinaggio e similari. Passate parola.