Avifauna lungo il torrene gravina. E zio Pio si complimenta con Acquedotto Lucano

Quando è giusto è giusto…e Pio Acito, vecchio ambientalista materano di mille battaglie, che risiede nei rioni Sassi, ha telefonato all’Acquedotto Lucano per esprimere la sua piccola gioia nel vedere vita sul fondo della Gravina piuttosto che schiume maleodoranti. La vita del battito d’ali e di anfibi, piccole specie ittiche e di insetti, aggiungiamo che sono il segno della ”sostenibilità” di quel corso d’acqua. Anzi, per dirla con il Petrarca ” Chiare e fresche dolci acque…” Per farla breve il depurato di contrada Pantano è a regime. A dirlo è lo stesso Pio che porta sul petto e nel cuore tutta la libertà dei volatili, falco grillaio ” u’strscign compreso. Buone nuove finalmente.” Decenni di denunce, di battaglie, di verifiche e finalmente siamo un sorriso – commenta zio Pio. L’acqua del torrente Gravina di Matera è tornata vivibile per diverse specie di animali: aironi bianchi e grigi, garzette, germani, gallinelle d’acqua da alcuni mesi se la spassano perchè il depuratore di contrada Pantano sta funzionando” Bene. Un colpo d’ali verso la trasparenza e la volontà di portare a termine le cose.