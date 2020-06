Nicola Locuratolo non demorde e fa bene. Del resto da biologo ambientalista della prima ora sa bene cosa significa degrado del territorio: dalle frane all’erosione della costa. Non se ne sta a guardare e scrive, denuncia, sollecita dopo ogni puntuale ”disastro” ambientale con danni anche sull’economia locale. La nota, l’ennesima, inviata all’assessore regionale Antonella Merra, è un invito a fare le cose per bene, per non ripetere un copione già visto con tanti ”faremo…” e le proteste, giuste, degli operatori economici che ogni anno vedono restringersi sempre più la costa a cominciare da quella di Metaponto. E allora la richiesta ferma di Locuratolo che invita a investire nel progetto sperimentale. ” L’ unico rimedio -scrive il biologo ambientalista materano.che potrebbe risultare utile a frenare un tale disastroso fenomeno potrebbe essere l’impiego di “eco-strutture polifunzionali per bio-architettura ricostruttiva di fondali marini instabili in fase di regressione. Tali strutture – precisa-sono di facile messa in opera e facilmente rimovibili, ma offrono una opportunità esclusiva: catturano la sabbia che includono e fissando così in maniera definitiva la linea di costa e questa è una opportunità propria di questo intervento”



LA LETTERA DI LOCURATOLO

Gent.ma Dr.ssa Donatella Merra,

Le ho più volte inoltrato alcune mie considerazioni su rilevanti “problemi” del nostro territorio, ma senza mai trovare riscontro (Ferrovia – Erosione della costa – Rifiuti nucleari -,ecc.).

Ancora sulla erosione, Le chiedo se può intervenire in questo progetto da 150 mln di euro facendo destinare l’1% o anche meno per una sperimentazione in cui la mia consulenza è del tutto esente da ogni onere professionale.

RingraziandoLa, si porgono distinti saluti

Prof. Nicola Locuratolo Biologo Ambientalista

Domenico Tataranno Sindaco di Bernalda

Stamane, dopo il trm-giornale delle 8,30, ecco la pillola del mattino, il Sindaco di Bernalda Domenico Tataranno, illustra quanto si va facendo per “mitigare” l’azione erosiva del mare sulla costa di Metaponto. Ancora una volta, dopo le barriere posizionate parallelamente alla costa a qualche centinaio di metri, ora ci si ripropone il posizionamento di pennelli perpendicolari alla costa con il fine di rallentare, ma non quello di fermare la traslazione della sabbia verso il fondo.

Il risultato sarà quello che dovremo necessariamente constatare fra qualche anno, e, potrei anche azzardare, nei prossimi cinque anni: erosione continua della linea di costa inarrestabile!

La costa viene erosa in continuazione e sempre dal mare, non quello forte da S/W che adduce la sabbia, raccolta dal moto involvente dell’onda,è depositata di fronte alle foci dei fiumi, formando le barre di occlusione che determinano la deviazione della foce verso Est.

Invece, osservando la dispersione in mare dei pennelli d’acqua fluviale carichi di materiale flisciode (argillosi) a seguito di precipitazioni temporalesche, si osserva che questi pennelli si dispongono sempre verso ovest, a seguito di una macro corrente che va da Est verso Ovest nel golfo di Taranto.

Questa corrente, nella sua impalpabile azione, “scopa” in forma quasi impercettibile i miliardi e miliardi di granellini di sabbia provocandone la traslazione verso un fondale più alto, cioè con geotropismo positivo; questo moto inarrestabile è causa della erosione della costa e non la mareggiata occasionale, e, per assurdo, si può asserire che la costa sparisce quando il mare è fermo ed il vento di terra tiene,all’apparenza,l’onda quasi immobile.

Unico rimedio che potrebbe risultare utile a frenare un tale disastroso fenomeno potrebbe essere l’impiego di “eco-strutture polifunzionali per bio-architettura ricostruttiva di fondali marini instabili in fase di regressione”.

Tali strutture sono di facile messa in opera e facilmente rimovibili, ma offrono una opportunità esclusiva: catturano la sabbia che includono e fissando così in maniera definitiva la linea di costa e questa è una opportunità propria di questo intervento.

Nessun masso posto sulla sabbia potrà mai impedire all’acqua marina in cui è immerso di spostare, con la sua forza impalpabile, continua ed implacabile, la sabbia su cui esso è posto inutilmente ed in cui sprofonda lasciando che si compia ugualmente il danno.

Ed allora che ci resta da fare? Continuare a vedere fiumi si risorse economiche buttate a mare con, una volta, esosi ripascimenti, poi con sacchetti di sabbia, poi con i tubi drenanti ed ancora con altri ripascimenti con sabbia inadatta, infine con grandi scogliere in progressiva immersione ed oggi ancora con i pennelli perpendicolari alla costa?

Credo che sia un problema di grande rilevanza per tutto l’arco ionico, per la sua “ambizione” turistica, ma di quale ambizione si vuole parlare se la battigia sta facendo emergere il suo scheletro ciottoloso già sulla battigia di Policoro?

Una domanda sorge spontanea: a fronte dei 150 milioni di euro da spendere cosa impedisce di realizzare un intervento sperimentale posizionando alcune di queste barriere davanti la spiaggia di Metaponto?