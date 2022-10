Assessore, ma come conteniamo la presenza dei cinghiali a Matera?

Siamo fermi al settembre scorso, o giù di lì, quando una nota della Regione Basilicata riportava una iniziativa dell’assessore all’agricoltura Francesco Cupparo annunciava un corposo investimento (Tre milioni di euro) per l’abbattimento selettivo,di 80.000 cinghiali in un triennio nei cinque ambiti territoriali della caccia. Un annuncio ma nei fatti il problema resta e paesi e città, Matera compresa, sono alla prese con la presenza spesso pericolosa degli “ungulati’’. A questo aggiungiamo tavoli e osservatori con tanti pronunciamenti di buona volontà, ma il problema resta, senza dimenticare i danni alle colture e i rischi di incidenti per gli automobilisti.A quanto pare se ne parlerà anche in sede di commissione politiche agricole di conferenza della Regioni…Buona notte. Qualcosa si dovrà pur fare. Da qui l’intervento del gruppo consiliare al Comune di Campo Democratico, che nella nota che segue chiedono all’assessore all’Ambiente Giuseppe Digilio di dar seguito a quanto annunciato nell’agosto scorso di intervenire presso la Regione. I consiglieri chiedono di intervenire per rimuovere le cause, come la presenza di rifiuti nelle aree periferiche, che favoriscono la presenza di cinghiali in città e di trappole per la cattura. Gli esempi di contrasto non mancano. E allora si attendono risposte sui provvedimenti da adottare.



LA NOTA DI CAMPO DEMOCRATICO

COMUNE DI MATERA – “CAMPO DEMOCRATICO”

Interrogazione

Oggetto: Presenza cinghiali in città.

I sottoscritti consiglieri comunali

Premesso che il fenomeno della presenza di cinghiali , anche nel nostro comune, sta assumendo sempre più dimensioni preoccupanti, dove purtroppo sono oramai all’ordine del giorno segnalazioni della loro presenza nei diversi quartieri cittadini (Rione Serra Venerdì, Rione Lanera, Rione Agna ,Rione Pini, Via Casalnuovo, ecc. ecc.).

Preso atto che su organi di stampa locali si leggono, sempre più spesso, articoli che riportano avvistamenti e incontri ravvicinati di intere famiglie di cinghiali che vengono fotografati e filmati a ridosso di abitazioni che oltre alla distruzione delle coltivazioni che incontrano sul loro percorso rappresentano anche un potenziale pericolo per le persone a passeggio e per gli stessi animali domestici.

Considerato che nel nostro territorio la presenza di aree verdi e di parchi all’interno della città oltre alla facilità di trovare cibo tra i rifiuti, non sempre smaltiti correttamente, costituiscono elementi di attrazione dei cinghiali verso il tessuto urbano, che come noto si adeguano facilmente ad ogni contesto, mangiano di tutto e tollerano la presenza di persone e dello stesso traffico cittadino, aumentando considerevolmente i rischi per incolumità pubblica, per il verificarsi di possibili incidenti stradali e per l’igiene pubblica.



Ritenuto necessario che l’amministrazione comunale intervenga sugli Enti preposti alla gestione del fenomeno (Regione Basilicata – Provincia – ASM) per sollecitare l’adozione di misure di controllo e di contenimento della presenza di cinghiali in città con l’impiego di strumenti di prevenzione ( recinzioni, dissuasori, trappole) da installare nei luoghi critici, dove più frequentemente è stata segnalata la presenza di cinghiali; tra le migliori esperienze realizzate in Italia indica come le catture mediante trappole selettive e rispettose del benessere animale siano un efficace metodo di controllo del cinghiale: un metodo vantaggioso anche in termini di rapporto costi-benefici.

Preso atto che l’assessore all’Ambiente Digilio ha dichiarato agli organi di stampa in data 24.8.2022 il proprio impegno ad intervenire presso la regione Basilicata per concordare i necessari e tempestivi provvedimenti da adottare per contrastare la presenza sempre più numerosa dei cinghiali in città;

Tutto ciò premesso:

CHIEDONO

All’assessore all’Ambiente quali iniziative sono state intraprese o che si intendono intraprendere nei confronti degli enti preposti alla gestione del fenomeno “cinghiali in città” per eliminare o quantomeno contenere i rischi alla viabilità e alla sicurezza dei cittadini.

Matera, 31 Ottobre 2022 I consiglieri comunali

F.to M. Paterino- M. Visaggi- F. Di Lecce