Ci risiamo. La mano destra non sa quello che fa della sinistra…e la situazione è quella di quanti con stupore cadono dal pero, meravigliandosi di cosa e quanto sia accaduto. E’ la vicenda della pineta di Agna, che segue a quella dell’ex ospedale di Lanera. E sappiamo come è finita con tutta la sequenza delle polemiche del caso. Lavori fermi, cantiere recintato, in attesa del da farsi, e di rassicurare i residenti che le piante abbattute saranno piantumate da qualche parte e che (al momento non se ne sa nulla) il progetto potrebbe essere rivisto.A volerne capirne di più sono i residenti del quartiere, come lamenta Antonio Serravezza che, rima a parte, parla di tristezza. Finora silenzio e con Pasqua che si avvicina. Serve concretezza, dopo il fiume di enunciazioni, note e post sul milionario Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli auspici per il Parco dello Sport per stadio e servizi. Ad Agna il verde è rimasto al verde…Si provveda, cominciando con il comunicare ufficialmente, cosa si intende fare. Siamo in Quaresima



La tristezza di Serravezza

Che tristezza. C’è chi fa la guerra e chi abbatte gli alberi senza un perché. Davanti alla chiesa di Sant’Agnese è uno scempio grazie a chi ha pensato di abbattere alcuni alberi che non davano fastidio, non erano ammalati ma davano fastidio al cantiere che doveva solo ristrutturare il muro che delimitava la piazza davanti alla chiesa con il boschetto. Un boschetto che regala un tono di verde e di frescura durante le torride giornate estive. Ora c’è stato il blocco del cantiere da parte del Comune che, sembra, non fosse al corrente di ciò che stava accadendo. Il prossimo mese sarà Pasqua e non mi sembra giusto che tutto rimanga ‘frizzato’ creando disagio ai parrocchiani che parteciperanno alle funzioni delle Palme e di Pasqua. Il Comune dovrà trovare un compromesso per liberare il piazzale antistante la chiesa mettendo in sicurezza il cantiere. Chi sta controllando? I ragazzi appartenenti alla parrocchia rivogliono i loro spazi e le famiglie sono preoccupate per eventuali pericoli che possono capitare. Sono certo che la sensibilità del Sindaco possa intercedere immediatamente per eliminare temporaneamente questo grande disagio che grava sulla comunità di Agna.