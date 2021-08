Non ci sono ancora i dati sulle diossine, ci vorranno ancora alcuni giorni, ma nel frattempo l’Agenzia regionale per la protezione e l’ambiente di Basilicata ha pubbicato sul sito web istituzionale dati e conclusioni, della relazione, sui campionamenti effettuati dopo l’incendio del 4 agosto scorso alla discarica dei rifiuti al borgo La Martella di Matera. ”Le analisi finora disponibili – conclude la relazione- condotte sui campioni di suolo agricolo per la ricerca degli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e riportate nei rapporti di prova allegati alla presente relazione, evidenziano che tali sostanze sono sempre in concentrazione inferiore al limite di determinazione analitica”. Rassicurante. Ma attendiamo un quadro completo delle rilevazioni, non appensa saranno note le analisi sulle diossine. E poi le eventuali risposte alla lettera del sindaco Domenico Bennardi a Regione, Asm, Arpab, Invitalia e Governo,pubblicata ieri https://giornalemio.it/cronaca/bennardi-ferragosto-e-passato-e-gli-impegni-e-i-dati-sulla-discarica/



LA RELAZIONE

RISULTATI DELLE ANALISI DI IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI NEI SUOLI

CAMPIONATI NELL’AREA DELLA PIATTAFORMA PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI NON

PERICOLOSI (RSU – FORSU) A SERVIZIO DEL COMUNE DI MATERA DE “LA MARTELLA”

Inquadramento

Il sito è ubicato in località “La Martella” del comune di Matera, in posizione E – NE da cui dista circa 7

km dalla stessa. Esso è inserito in un contesto pianeggiante (circa 200 m s.l.m.) tra i colli di Picciano,

Timmari ed Igino ed occupa una superficie complessiva di circa 25 ha. L’accessibilità al sito è garantita

dalla SP Matera-Gravina. (coord. Geo. 16°31’38.96 E; 40°41’21.74 N). Sotto il profilo urbanistico

l’area in cui ricade il sito è classificata come Area Extraurbana, mentre la zona circostante è

classificata Zona E (Agricola) coltivata prevalentemente a frumento.

Figura 1 Ortofoto con individuazione dell’’area adibita a Piattaforma per il Trattamento dei Rifiuti non Pericolosi a servizio del Comune

di Matera.

La piattaforma è costituita da bacini di discarica nei quali vengono convogliati i rifiuti speciali non

pericolosi derivanti dalla raccolta differenziata del Comune di Matera.

In data 04/08/2021, intorno alle ore 14 circa, ARPAB veniva informata che presso la suddetta

piattaforma RSU di Matera si era sviluppato un incendio; il personale in pronta disponibilità di ARPAB

prontamente si recava sul posto e procedeva alle prime misurazione di contaminanti nell’aria

mediante l’utilizzo di strumentazione portatile PID e rilevatore multi gas. Sul posto operava già il

personale dei Vigili del fuoco di Matera coadiuvati successivamente da un elicottero antincendio.

In data 09/08/2021 sono stati eseguiti campionamenti di top soil in n.10 postazioni identificate dalle

coordinate geografiche riportate in tabella.

Discarica

3

Punto di

campionamento

Coordinate Geografiche

Long. Lat.

1 4505918.795 629508.013

2 4505910.704 629397.809

3 4505905.616 629282.857

4 4506722.551 629432.954

5 4506712.440 629383.832

6 4506694.487 629238.599

7 4506045.363 627014.892

8 4505516.618 628552.397

9 4505207.335 629745.833

10 4504552.999 629191.351

Fig. 2: Ortofoto con indicazione dei punti di campionamento dei suoli

4

A partire dal giorno 04/08/2021, i dati di qualità dell’aria venivano monitorati mediante la

strumentazione presente all’interno della centralina fissa ubicata nell’area (vedi ortofoto), mentre, a

partire dalle ore 13:00 del giorno 05/08/2021, veniva installato nei pressi dello stabilimento Natuzzi

anche un mezzo mobile e n.2 deposimetri per la raccolta delle deposizioni secche e umide e un

campionatore volumetrico caratterizzato da un flusso nominale di 100 L/min. I filtri sono stati

prelevati il giorno 10 agosto e il giorno 12 agosto, unitamente ai campioni di top soil, sono stati

conferiti al laboratorio microinquinanti del DAP di Taranto di ARPA Puglia.

Si è in attesa dei risultati delle analisi eseguite sui filtri e sui suoli.

Figura 2 Ubicazione mezzo mobile e stazione fissa “La Martella” di monitoraggio della qualità dell’aria

RISULTATI

Le analisi finora disponibili, condotte sui campioni di suolo agricolo per la ricerca degli IPA

(Idrocarburi Policiclici Aromatici) e riportate nei rapporti di prova allegati alla presente

relazione, evidenziano che tali sostanze sono sempre in concentrazione inferiore al limite

di determinazione analitica.

Il direttore Tecnico scientifico f.f.

Dott. Achille Palma