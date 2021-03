Non sono molte a Matera ma è opportuno che vengano utilizzate da un numero maggiore di proprietari di Fido, per una questione di decoro e di opportunità. Ci riferiamo alle aree di sguinzagliamento cani, ubicate nei parchi di via IV Novembre, dei Quattro Evangelisti e del Castello, e accanto allo store Happy Casa a ridosso di via Gravina angolo via Carlo Alberto Dalla Chiesa e,quindi, delle lottizzazioni Giada, Arco, Aquarium. Uno spazio, quest’ultimo, frequentato. Dotato di porticina, pannello con le indicazioni da seguire, una fontanella in ghisa, due panchine e un cestino colorato in bella vista per lasciare i sacchetti con gli escrementi.



L’auspicio è che questi spazi per servizi, dedicati al migliore amico dell’uomo, siano incrementati e pubblicizzati con una campagna adeguata. Purtroppo, come abbiamo segnalato in altri articoli, una sparuta pattuglia di maleducati continua a insozzare strade e marciapiedi, certi di farla franca. Educazione e decoro devono andare insieme. Ma occorre un segnale di discontinuità.





AL