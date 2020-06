Sembra che su una cosa ci sia una certa unanimità nel Senato della Repubblica : su cosa bisogna fare per affrontare l’emergenza climatica. Infatti, martedì scorso, è stata approvata per intera la mozione elaborata dalla maggioranza, la n. 194/testo 5, che chiede al governo di adottare diverse iniziative per diminuire le emissioni inquinanti e de-carbonizzare il mix energetico del nostro paese. Il testo è stato approvato in seguito ad una votazione per parti separate su cui si sono incrociate le astensioni, mentre sono state respinte le mozioni di opposizione.

Il segno di questo voto è che sembra che la politica italica abbia compreso che la lotta ai cambiamenti climatici è una priorità e richiede provvedimenti urgenti.

Soddisfatto il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ha dichiarato: “Finalmente tutto il Parlamento concorda sulla necessità di puntare sul green. Attendiamo, adesso, che dalle parole si passi ai fatti. Lo dobbiamo ai cittadini italiani”.

Il testo impegna il governo ad intervenire su 22 punti, tra i quali:

1-riconoscere la necessità di intervenire per affrontare l’emergenza ambientale e climatica nel nostro Paese ed operare, in raccordo con il Parlamento, per consentire in tempi rapidi e certi, nel rispetto delle indicazioni scientifiche e degli accordi internazionali, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera e la progressiva decarbonizzazione dell’economia;

2-accelerare la realizzazione degli interventi di mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico, in particolare sul fronte della prevenzione del dissesto idrogeologico;

3-sostenere l’azione parlamentare tesa all’inserimento del principio della tutela della natura, dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile nella Costituzione;

4-rafforzare le misure contenute nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec) per dare piena attuazione agli impegni adottati nell’ambito dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;

5-procedere alla ricognizione degli incentivi esistenti per l’efficientamento energetico, anche per favorire l’utilizzo migliore delle tecnologie esistenti per aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

6-attuare ogni misura che favorisca la transizione dall’economia lineare verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell’acqua e su un virtuoso ciclo dei rifiuti;

7-ridurre progressivamente i sussidi ambientalmente dannosi;

8-favorire la transizione verso un sistema di trasporto pubblico sostenibile e verso la mobilità elettrica;

9-favorire le politiche di rigenerazione del tessuto urbano, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al consumo di suolo e all’abusivismo edilizio;

10-promuovere lo sviluppo della filiera agricola biologica e delle buone pratiche agronomiche.

E’ evidente che, alla vigilia di decisioni importanti per il futuro dell’economia italiana, sia importante avere chiaro che nulla può essere come prima e che anche per l’occupazione occorre tenere conto che da un posto di lavoro con il fossile possono ricavarsi, a parità di spesa, dai tre ai cinque in una riconversione ecologica.

La via verso la sostenibilità è strettamente collegata al Pniec (il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima) con cui puntare all’ambizioso obiettivo di un taglio delle emissioni tra il 50 e il 55%, superiore quindi al 40% previsto per il 2030, nonchè alla direzione di marcia che si prenderà con la massa di investimenti che verranno messi in campo per la ripresa economica post-covid19.