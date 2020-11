Gli strumenti digitali, come le APPlicazioni, sono in linea generale un utile strumento per fruire di determinati servizi, preferiti da quanti sanno districarsi e bene con le nuove tecnologie. Per altri, e sono un buon 50 per cento del BelPaese, con percentuali più elevate al Sud, valgono il cartaceo o il passaparola è il ‘’reale’’ da toccare e vedere. Senza campagne di informazione di supporto, pertanto, non si va da nessuna parte e gli inviti a scaricare la APP restano lettera morta o quasi. Peccato. Serve ripartire con il piede giusto. Gli spot sono una parte, ma passano e basta, finendo nella sequenza dei messaggi pubblicitari. Serve coinvolgere fisicamente , nei quartieri, i cittadini. Abbiamo visionato, riprendendo una vecchia nota divulgativa, la nostra APP Matera “IOdifferenzio#sub1” che contiene un buon numero di pagine divulgative e informative e letto anche le osservazioni e le relative risposte che i cittadini hanno rivolto alla società di gestione. E’ una buona base di partenza, che va ottimizzata magari con una interattività sugli orari di prelievo (al momento da ottimizzare e questo dipende dall’azienda che effettua il servizio) e sulla tipologia del conferimento: “domani,es raccogliamo la carta”. Per renderla più appetibile non sarebbe male che la notifica preventiva di un “sms’’ possa favorire questo percorso. Lo abbiamo constatato nel corso di una recente permanenza in Umbria, dove la raccolta differenziata è una realtà da anni. Matera muove appena adesso i primi passi. E i suggerimenti non possono che aiutare a migliorare la differenziata, in relazione anche alle abitudini e agli stili di vita delle popolazioni. Ma senza dimenticare una adeguata ed efficace campagna di informazione che leghi il reale al virtuale. Matera, piaccia o no, è per buona parte una città ‘’ 0.0’’ zero.zero. Servono divulgatori e informatori, altrimenti le APP (come sta accadendo per la inaffidabile e inefficace APPimmuni) resteranno ancora su playstore o su alcuni telefonini senza essere usate. Altro contesto. Meriterebbe di finire nell’indifferenziata.



LA NOSTRA APP

“IOdifferenzio#sub1”:

Dove trovare commenti e interazioni con il Consorzio Innova

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.innovambiente.submatera