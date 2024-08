APP… proposito di raccolta rifiuti e di Tari.

Ci ha scritto il signor Pino Loperfido, che risiede in un quartiere nella zona nord di Matera, per segnalare alcuni disagi che si verificano quando il servizio di raccolta rifiuti viene sospeso durante i giorni festivi,(festività, ricorrenze, ferragosto) segnati in rosso nel calendario nazionale. Sospensioni, come riconosce lo stesso concittadino, dalle quali non si può derogare. Ma evidenzia che qualcosa in più sul piano della comunicazione andrebbe fatto, per evitare – se possibile- che il rifiuto resti a casa o nei cassonetti condominiali. Una riga in più sulla APP, sul sito o nei comunicati che il servizio riprenderà con la normale calendarizzazione .E, per le urgenze, a stretto giro c’è il Centro di conferimento comunale di ingombranti,indifferenziato e altre tipologie di rifiuti in via Montescaglioso, aperto dalle 7 alle 18 dal lunedì al Sabato, e quello per lo sfalcio dell’erba in via Lazzazzera dalle 10:00 – 12:40 e dalle 15:00 – 17:00. Quanto alla Tari. Non facciamoci troppe illusioni, aumento dei costi a parte, assenza di punti di conferimento e trattamento regionali che consentirebbero di abbattere altri costi, possiamo contribuire a contenerla se si riuscisse a migliorare la qualità del differenziato…di quello che finisce nel mastello o cassonetto. E per farlo occorrono campagne di sensibilizzazione dedicate e l’immancabile politica del ”bastone e della carota”. Purtroppo i maleducati, che pensano di farla franca ci sono, e lo notiamo un po’ ovunque. Giriamo la segnalazione,insieme alla lettera di Pino, all’Amministrazione comunale,in primis, perchè si provveda.



LE OSSERVAZIONI DI PINO

” Sospeso puntualmente a ferragosto – scive il signor Pino Loperfido- come in altri giorni festivi in rosso nel calendario nazionale, il ritiro dei rifiuti (ci mancherebbe, quando e’ festa, e festa per tutti!)…il rifiuto di turno resta in casa, o peggio per strada…anche a distanza di alcuni giorni. In alcune zona della città se salta unico turno settimanale, il rifiuto: PLASTICA, CARTA, SECCO ti resta tra le mani e ci pensano fra 1 settimana. Non è possibile, visto che anche quest’anno la TARI c’è la troveremo DIFFERENZIATA dallo scorso anno con un bell’aumento! COSP, l’azienda che a Matera si occupa della raccolta rifiuti dovrebbe fare di più sul piano della comunicazione, con una APP che dovrebbe comunicare all’utenza se il rifiuto sospeso nel giorno di festa ,sarà ritirato il giorno successivo o nel prossimo turno settimanale. Non basta far sapere che, quel giorno, il servizio ritiro rifiuti sarà “sarà sospeso ”.

Il sito del subambito 1

https://differenziatasubambitounomatera.it/