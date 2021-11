Non l’ha scritto, forse per la fretta, o per averlo dato per scontato ma Antonio Serravezza (il cittadino itinerante che ama come tanti Matera e vorrebbe che altri facessero altrettanto, dando il buon esempio) ritorna sull’argomento decoro e manutenzione urbana al cimitero di contrada Pantanello . Il 2 novembre è passato ma sono ritornate vecchie pecche, come il cassone dei rifiuti stracolmo nonostante (come si nota dalla foto) qualcuno abbia affisso un cartello scritto a mano che invita a non sporcare e al rispetto dei luoghi. Ma il cimitero di contrada Pantanello (è la denominazione esatta) ha bisogno di interventi di riqualificazione. Del resto gli introiti dalla vendita di cippi privati e loculi ci sono, ma finiscono nel calderone delle opere pubbliche per la costruzione annuale dei loculi a schiera. Servono interventi per manutenere vecchi cippi, pulire caditoie, sistemare strade ma le cose non cambiano. Se ne occuperanno gli assessori all’ambiente, ai lavori pubblici e al patrimonio della giunta Bennardi 2, che sarà presentata domani domenica 21 novembre. Nel frattempo, Antonio, resta in preghiera con un ”L’eterno riposo…”



Le riflessioni di Serravezza

Cimitero Comunale nel degrado, mancanza di rispetto per i defunti per incuria generalizzata. Le condizioni in cui si trova il cimitero sono quelle di un luogo abbandonato, sicuramente di uno spazio che avrebbe bisogno di maggiore cura ed attenzione. Non si spengono i fari sul cimitero dopo il 2 novembre anzi ci sono cittadini che evidenziano lavori urgenti e servizi di guardiania, controllo e pulizia molto scarso o assolutamente assente. Le foto che pubblichiamo, inviatici da alcuni cittadini sono eloquenti: colombaie i cui muri trasudano le infiltrazioni delle acque piovane, lavandini vecchi e inadatti per il fabbisogno, abbandono di spazzatura. Caditoie per l’acqua piovana deformate e pericolose così come molti percorsi. C’è la necessità che l’assessore preposto prenda una decisa posizione e con i tecnici si rechi al più presto sul posto e trovi una immediata soluzione ai problemi evidenti.