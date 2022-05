Manca una settimana e l’Amministrazione comunale di Matera, capofila del subambito1, informa che il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, non sarà effettuata la raccolta differenziata porta a porta della plastica. Sarà anticipata al giorno 1. Il servizio riprenderà come di consueto il 3 con la raccolta dell’umido. Passaparola e non sarebbe male che il 31 maggio l’annuncio possa essere ripetuto e magari con quello più efficace della voce diffusa dai megafoni collocati su veicoli itineranti nei quartieri. Lo abbiamo visto durante la pandemia e in precedenza durante la penuria d’acqua. Funziona. Ma non chiamatelo speakeraggio , un anglicismo improprio, perchè significa doppiaggio.



La nota del Comune

Campagna di informazione e sensibilizzazione per la promozione della raccolta differenziata dei comuni di Matera, Bernalda, Ferrandina, Irsina, Tricarico

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Si ricorda che il 2 GIUGNO (Festa della Repubblica) il servizio di raccolta non sarà disponibile come previsto dagli accordi contrattuali. Nella stessa data rimarranno chiusi anche i centri di raccolta comunali. La raccolta della plastica prevista giovedì 2 giugno sarà anticipata a mercoledì 1 giugno e la raccolta dell’organico prevista per mercoledì 1 giugno avverrà regolarmente sabato 4 giugno.