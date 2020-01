Siamo alle solite. Problema delle deiezioni canine ancora irrisolto e fa parte delle pagine negative, poco igieniche, del rispetto del decoro urbano. E’ colpa di una “sparuta minoranza” di maleducati che continua a comportarsi come se nulla fosse, senza provvedere a rimuovere con un sacchettino i bisogni del migliore amico dell’uomo. Se gli si vuol tanto bene e allora provvedete. Il cartello affisso in via Lucana è un evidente segno di esasperazione . Servono educazione, informazione e, nei casi ostinati di maleducazione, una salutare sanzione.