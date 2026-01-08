Animali,tutele e decoro urbano. Comune di Nichelino a filo dritto…e Matera?

Non è la prima volta, e continueremo a farlo, che ci occupiamo della maleducazione di alcuni proprietari di cani (e sottolineamo questo aspetto) che a Matera continuano a non raccogliere le deiezioni di Fido sporcando piazze, strade, marciapiedi, spazi verdi certi di non essere sanzionati. Servono campagne di informazione in primis e, naturalmente, attività di controllo visto che ci sono i cartelli – soprattutto nei parchi- che vietano l’ingresso e riportano il divieto di non sporcare. Eppure siamo città turistica, ma sotto questo aspetto si continua a far poco o nulla. Ricordiamo un bando di concorso della passata Amministrazione comunale per individuare operatori ambientali volontari che affiancassero la Polizia locale anche per questo tipo di problema. Ma la cosa non ha avuto adesioni e seguito. La questione va ripresa, magari ispirandosi a quanto fatto dal Comune di Nichelino (Torino) che si è dotato da tempo di un Regolamento https://comune.nichelino.to.it/wp-content/uploads/sites/169/2021/04/Regolamento-comunale-disciplinante-presenza-sul-territorio-detenzione-benessere-e-tutela-animali-1.pdf che disciplina la materia. Materia, come riportano le cronache di questi giorni, che sta destando anche alcune polemiche (l’ultimo servizio in tv nella mattinata del 7 gennaio sui canali Rai) in merito alla proposta di introdurre una tassa per i possessori di cani di 54 euro l’anno. Il Comune, in questo caso, dalla tassa su 5000 possessori di cani recupererebbe 273.750 euro all’anno. Tasse a parte il Regolamento, e abbiamo letto vari servizi su come vengano fatti rispettare nel comune piemontesi gli animali, gli obblighi di portarli al guinzaglio e il decoro urbano,è una buona prassi sulla quale lavorare anche a Matera. L’argomento va ripreso, aldilà dei 20.000 euro per realizzare il cimitero degli animali, proposta approvata lo scorso anno dall’attuale consiglio comunale.