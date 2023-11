Angeli del carro con il pollice verde per le prime cinque querce

Bella iniziativa a Matera, quella che gli Angeli del Carro, realizzeranno sabato 2 dicembre 2023 alle 12. Pianteranno cinque querce di Fragno, provenienti dalla Murgia materana, accanto alla loro sede nel quartiere Serra Rifusa. Una iniziativa ,all’insegna dell’aggregazione e di un programma di rigenerazione urbana avviato con il Comune e con la scuola… Gli Angeli, infatti, hanno ricordato o anche gli ”angioletti” della scuola elementare don Lorenzo Milani nel progetto amico bosco 2050. Una buona pratica da ripetere, perchè il quartiere Serra Rifusa e gran parte della zona nord della città hanno bisogno di piante autoctone, che sono la storia del territorio. E le querce frenano i dissesti. Angeli e angioletti per prendersi cura del verde e delle piante. Basta poco. Si parte da 5 piante. Ce ne vorrebbe una per ogni Angelo del Carro. Ma fino alla festa della Bruna 2024 c’è tempo per metterne a dimora delle altre…