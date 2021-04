La segnalazione ci arriva da Nicola, concittadino che ama come pochi il territorio e come tanti ha un moto di ribellione quando si imbatte nei tanti (purtroppo) cumuli di rifiuti di ogni genere lungo le strade del circondario. Lo abbiamo denunciato più volte. Ma a muoversi sono in pochi. Serve un coordinamento in Prefettura per sollecitare enti ”dormienti” a fare fino in fondo il proprio dovere lungo strade, caselli abbandonati, canaloni, incroci.



“A pochi metri dalla Strada Statale n.7 per Laterza, sulla provinciale n.18 che segna il confine tra Puglia e Basilicata, si trova – dice Nicola- una vera e propria discarica a cielo aperto. La zona dovrebbe essere stata posta sotto sequestro ma la discarica è sempre lì, alla mercé di bravi “animaletti”. Pensando ai costi sostenuti per il trasporto di questa immondizia, viene spontaneo pensare: cosa nasconde? E cosa succederà col caldo in arrivo?” Giusta riflessione? Inquinamento palese, cattivi odori e rischio che qualche imbecille dia fuoco a quel cumulo di rifiuti che hanno poco di organico…