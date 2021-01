Proprio non se ne esce. Ma senza campagne di sensibilizzazione e sanzioni, se occorre, continueremo a vedere e a ricevere segnalazioni di abbandono indiscriminato di rifiuti. E la situazione,alle porte di Matera, e in alcuni casi anche in città, è davvero indecorosa con gli abbandoni di sacchetti e di ingombranti dove capita.

Qui – come riporta la puntuale segnalazione di ”zio” Rocco Castellano-siamo lungo la strada provinciale per Montescaglioso, in prossimità del depuratore di contrada Lamione, lungo il percorso dei ”camminatori” che porta da Matera a Brindisi e poi sul bordo strada, prossimo al ponte del tracciato dell’ex Ferrovie Calabro Lucane.

Una indecenza e con i soliti furbi che approfittano di luoghi nascosti o non raggiunti dalle telecamere per abbandonare i rifiuti. La situazione è stata segnalata all’assessorato all’ambiente del Comune di Matera affinchè provveda alla rimozione. Ma serve l’apporto dei cittadini, affinchè rispettino l’ambiente e lo facciano rispettare,se possibile.