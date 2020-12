A guardarlo con i lineamenti accigliati e scolpiti dalla roccia pare che debba scatenare un terremoto, facendo rovinare a valle nella gravina massi, massicciate, contrafforti posticci con quel che resta delle piante di timo che danno il nome a Murgia Timone. E non sarebbe male che la natura, a modo suo, si riprenda quello che opere e cantieri post Matera 2019 stanno alterando e disegnando. Il grande di Murgia Timone, scolpito nel profilo della roccia, come lo ha immortalato quella sentinella errante e grande camminatore che è zio Rocco Castellano, ”guarda triste e arrabbiato verso i Materani che assistono in silenzio allo stravolgimento della murgia. Ci vuole ricordare – commenta Rocco -che è un Parco regionale naturale archeologico della t Materana e che va tutelato e salvaguardato nella sua interezza e non stravolto e modificato a uso e consumo dell’uomo…” Parole e richieste risuonate nella manifestazione in piazza di domenica scorsa, promossa da Matera Civica, che ha sollecitato la sospensione dei lavori per capire, informarsi e se possibile rimediare in qualche modo agli scempi denunciati da più parti. La sospensione a Natale c’è e per ovvi motivi. Ma alla città servono fatti e se possibile passi indietro, revisioni progettuali. Finora nessun atto ufficiale è stato comunicato alla città su questo tema e su gli altri progetti che Invitalia dovrà realizzare. Il Comune di Matera si faccia sentire ma in maniera decisa, con atti ufficiali, anche nei confronti del Governo, con Invitalia,imprese e con il Mibact a tutti i livelli. Il parco rupestre, i rioni Sassi sono un bene tutelato dall’Unesco e non una strada o un edificio da riqualificare. Il Ministro Dario Franceschini continua a tacere. La digitalizzazione è importante, ma non è una priorità se non si tutelano i monumenti come è stato fatto a Pompei. Si deve intervenire con rispetto, restauro ” con delicatezza” anche dell’habitat che li ospita. Il Grande vecchio della Murgia è anche questo.