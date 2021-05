Eppure esposti, segnalazioni, denunce, servizi giornalistici sono arrivati anche sul tavolo del Ministro per i Beni culturali Dario Franceschini, ma finora non ha preso alcuna posizione sui lavori eseguiti a Murgia Timone, nel parco delle Murgia, e in quel paesaggio unico e bene dell’Unesco decantato e ammirato durante l’anno da capitale europea della Cultura. E la questione è stata sollevata in maniera esplicita nel corso della conferenza stampa sulla piattaforma zoom per le giornate Fai, in programma il 15 e 16 maggio. Il Fondo Ambiente che a Matera gestisce una splendida realtà divulgativa sui rioni Sassi, l’habitat rupestre e il territorio, che è Casa Noha non ha avuto alcuna esitazione, prima di passare alla illustrazione di Palazzo Malvezzi, per denunciare quello che continua a destare perplessità. E con una domanda che in sintesi chiedeva : ” Ministro, ma ce n’era proprio bisogno? ”.



” …Comune, Soprintendenza ,Invitalia sono impegnati nel progetto di Parco storia dell’Uomo …Interventi che sottoponiamo alla sua attenzione ” E’ giusto costruire valorizzare questo luogo, che non ha bisogno di niente, perchè da qui si vede Matera…E’ un parco archeologico. Benissimo fare qualche piccolo sentiero. Ma delle strutture così forti sono anche proprio…Quel luogo ha bisogno di racconti non di infrastrutture”. Parole sante. Ma dal ministro silenzio. Non era il luogo…Ci faccia sapere come la pensa Ministro, ora che i lavori sono terminati. Continuiamo a sentire, come un mantra, due concetti: bellezza e digitalizzazione. Ne aggiunga un’altra…e venga a Matera. La attendiamo.