Anche a carnevale. Se non ricicli sono affari tuoi…

Allegria con i colori delle maschere che colpiscono la fantasia dei bambini e uno striscione ” Se non ricicli sono affari tuoi…” che dice tanto sulla necessità di riciclare di più e meglio i rifiuti. E così dal volo e fischio dei ‘cuccù” ai Minion’s i cartoon gialloblu, dai mattoncini lego alle farfalle, dai dischi rotanti al giardino incantato creato con carta, plastica, tessuti soprattutto e altri ”rifiuti” che finiscono nella raccolta differenziata sono serviti ai ragazzi degli Istituti Comprensivi cittadini“Bramante”, “Fermi”, “Minozzi”, “Pascoli”, “Semeria” e “Torraca” e di Istruzioni superiore ‘ Isabella Morra e Liceo Artistico “Carlo Levi” di Matera per realizzare, con gruppi mascherati, canti balli, installazioni la terza edizione del ”Carnevale del riciclo”. La manifestazione, organizzata dalla società Cosp Tecno service che gestisce per conto dell’Amministrazione comunale il servizio di raccolta rifiuti, e il patrocinio di di Provincia di Matera ed Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (Egrib) si è tenuta sul campo scuola ” Raffaele Duni” dopo una sfilata partita da viale Europa. Una mattinata in piena allegria con con il dj set di Skrezio dj e l’animazione di Diego dj e un invito a fare di più a tutela dell’ambiente, con una sensibilizzazione maggiore verso gli adulti, venuto dagli interventi di saluto del sub commissario prefettizio Luciana Gai, il responsabile del cantiere di Matera di Cosp, Donato Cifrese e il direttore di Cosp, Maurizio Tonnetti. Manifestazione riuscita anche con l’apporto dell’associazione volontari: dall’Arma al pronto soccorso.

Il carnevale del riciclo, alla terza edizione, segue a un programma di percorsi didattici avviati nelle scuole e che hanno avuto come filo conduttore la riduzione, la rigenerazione, la raccolta differenziata, il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti nell’ottica dell’economia circolare.

