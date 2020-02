Finalmente un po’ di Rosa…in Valbasento per cominciare a bonificare un’area, contrassegnata da stoccaggi, sversamenti e abbandoni di rifiuti di vario tipo, provenienti in prevalenza da quella filiera di industrie chimiche che ha procurato temporanea ricchezza e poi lasciato degrado, inquinamento, malattie e decessi monitorato da Aiea. L’avvio del cantiere nel territorio di Ferrandina per rimuovere i 97 grandi sacchi (big bags) contenenti amianto è senz’altro un passo avanti. Ma si attendono azioni concrete, con risorse e procedure di appalto, per bonificare non solo quanto è stoccato nei capannoni della ex Materit ma anche sotto, intorno nella ”desert valley” come è stata ribattezzata la Valbasento, vuoi per la chiusura di vari impianti e vuoi per gli effetti procurati da inquinamento e degrado che unisce- non dimentichiamolo – questa area a quella di Tito. Il sopralluogo dell’assessore regionale all’ambiente Gianni Rosa e del consigliere regionale Giovanni Vizziello, che hanno incontrato gli amministratori di Ferrandina, è un segnale di attenzione. Ma attendiamo concretezza su tempi e procedure, spesso ”elastici” che alla fine hanno lasciato le cose come stanno. Tanto più che stante cosi la situazione quelle aree, con le dovute eccezioni, non sono appetibili se non ”a macchia di leopardo” come è il versante della Zes lucana. Se le infrastrutture continuano a restare al palo è anche per questo e il percorso di fusione sui Consorzi industriali- a vantaggio di quello di Potenza, che ha un bilancio in rosso datato- non ci sembra funzionale. Del resto il silenzio ”trasversale” che accompagna quella operazione, sopratutto da parte materana, ne è una conferma.

Amianto a Ferrandina, Rosa: problema affrontato e risolto

Sopralluogo dell’assessore per verificare le attività di messa in sicurezza dei sacchi di amianto abbandonati da oltre vent’anni, nel terreno a ridosso della strada statale Basentana.

.

“Erano anni che questi sacchi erano depositati in quest’area ed erano anni che nessuno aveva fatto nulla. E’ un problema che si è affrontato e si è risolto”. Queste le parole dell’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Gianni Rosa, che nel pomeriggio, ha effettuato un sopralluogo in contrada Finocchio, a Ferrandina, per verificare le attività di messa in sicurezza dei sacchi di amianto abbandonati da oltre vent’anni, nel terreno a ridosso della strada statale Basentana. I lavori di bonifica, le modalità di rimozione, trasporto e smaltimento dei 97 big bags di rifiuti contenenti amianto sono stati illustrati con dovizia di particolari all’assessore Rosa, giunto sul posto insieme al consigliere regionale Giovanni Vizziello, da Claudio Casella, responsabile della Fibroservice che è aggiudicata i lavori. Al sopralluogo erano presenti il sindaco di Ferrandina, Gennaro Martoccia e l’assessore comunale all’Ambiente, Maria Murante.“Per consentire la rimozione dei sacchi – ha ricordato l’assessore regionale all’Ambiente- Non sono serviti neanche tanti denari. Molte volte la mancanza di denari è un alibi per non fare. Le soluzioni ai problemi si ottengono se c’è la volontà di volerli risolvere. L’ambiente e la salute dei cittadini prima di tutto”.



Tra amianto compatto e amianto friabile sono circa 80 le tonnellate che la ditta specializzata conta di dover smaltire. Molti i big bags con segni di lacerazioni evidenti, dovuti alla lunga esposizione alle intemperie e anche ad un recente incendio di origine ignota. Accanto alla rimozione dei sacchi, la cui pericolosità era stata certificata da una relazione dell’Ispra al Ministero dell’Ambiente, Fibroservice provvederà anche al campionamento all’interno anche nel sottosuolo per verificare l’eventuale contaminazione da fibre da amianto negli strati sottostanti il materiale pericoloso. Tutto, insomma, come hanno potuto verificare di persona l’assessore Rosa e il consigliere regionale Vizziello, procede secondo quanto previsto dal progetto di bonifica e messa in sicurezza dell’area presentato dal Comune di Ferrandina e finanziato dalla Regione Basilicata.

“Questa è una bonifica fortemente voluta e finalmente arrivata, dopo decenni di assenza anche della politica- ha commentato, visibilmente soddisfatto il consigliere Giovanni Vizziello- I problemi ambientali rappresentano una priorità e la prima mission per un classe politica che abbia il senso della responsabilità. Oggi partiamo da questo sito, ma il programma ha un respiro più ampio. La prossima tappa è la Materit”.

E a proposito della fabbrica dei veleni che da decenni attende la bonifica e la rimozione degli 800 sacchi di polvere d’amianto che mettono a rischio la salute dei cittadini e dei lavoratori delle aziende circostanti, l’assessore Gianni Rosa rassicura: “E’ una questione che stiamo affrontando di petto. Ieri siamo stati al Ministero dell’Ambiente, a Roma. Abbiamo smosso le acque. E’ stato sottoscritto un crono programma che ci impegniamo a rispettare. E’ importante partire col cantiere e avviare a soluzione un problema ambientale e di salute pubblica che da troppi anni attende di essere avviato a soluzione”.