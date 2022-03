Se non fosse per zio Rocco Castellano quegli abbandoni illegali e scellerati di amianto resterebbero nei campi o ai bordi della strada. Raccogliamo la segnalazione. I rifiuti sono lungo la strada sterrata che da borgo Picciano A, in agro di Matera, porta alla strada per Timmari Grassano, sotto al santuario di Picciano. L’indicazione dalla strada asfaltata è a ridosso della indicazione di una struttura ricettiva,all’incrocio della via per Gravina ”al bivio dei marroni” -precisa Rocco- che porta al colle di Timmari. E cosa non di poco conto è lì che passa il ‘cammino matrano, tappa che da Picciano porta a Matera. Chi di competenza, come si suol dire, intervenga.