Ambiente e reati. Il generale Giuseppe Giove tra memoria ed esperienza

E’ in ”riserva” da cinque anni, componente osservatorio anticrimine ambientale dell’Arma, presieduto dal magistrato Stefano Amore, ma il generale di divisione dei carabinieri Giuseppe Giove, che proviene dai ruoli dell’ex corpo forestale dello Stato, continua a offrire competenza, esperienza e memoria quando si deve parlare di ambiente e legalità. Sia in Italia che all’Estero. Del resto, lo ricordiamo, gli venne conferito- tra i tanti riconoscimenti- Il premio ”Ambiente e legalità 2016”, quando era Comandante Regionale dell’Emilia Romagna del Corpo forestale dello Stato, per il lavoro di contrasto alle varie forme di criminalità ambientale. Oggi quella esperienza maturata sul campo,supportata da impegno, studio e tanta umiltà, ha un valore importante quando si vuole andare a fondo di un problema che ha implicanze economiche, sociali e per la salute. Così sono da ascoltare , per le riflessioni che pongono, gli interventi a ”Ecomondo” di Rimini citando Tacito ( Corruptissima Re pubblica plurimae leges), il filosofo preferito, l’articolo dalla formula ‘assolutoria’ 530 del Codice Penale, le tante norme del BelPaese, che sono dieci volte la somma – messe insieme- di quelle di Francia, Germania e Inghilterra e al Senato, al convegno ”Ambiente , alimentazione e informatica” sono la conferma che i risultati si conseguono sul campo, lavorando sodo, con tanto buon senso a difesa della legalità. Avanti così, generale Giove!