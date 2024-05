Altamura: Stop alle auto in centro. Prova per domenica 26 maggio

Stress e inquinamento avanzano, ma almeno la domenica mattina un po’ di pace, aria pulita e centro restituito ai cittadini e turisti. Il Comune di Altamura ci prova e per domenica 26 maggio dalle 9.00 alle 14.00, ha indetto una giornata interdetta al traffico veicolare a motore. Consentito il transito di mezzi pubblici di emergenza e a trazione elettrica. Appello al buon senso e alla collaborazione dei cittadini,affinchè collaborino. Ne vale la pena. Passate parola…A piedi, in bici, sui pattini, in monopattino o sui mezzi pubblici. L’alternativa c’è…

Domenica ecologica “Senza auto”: le disposizioni per la circolazione stradale.

L’Amministrazione comunale, con delibera di giunta n.51, ha approvato un atto di indirizzo con cui ha indetto due giornate “domenica senza auto”. La prima giornata si terrà domenica 26 maggio, dalle ore 9:00 alle 14:00. A tal proposito, il Comando di Polizia Locale ha previsto un’ordinanza che vieta il traffico veicolare nel centro storico e in altre vie centrali nelle seguenti zone: Piazza Zanardelli, da angolo via XX Settembre ad angolo viale Martiri; Via Ottavio Serena; Via XX Settembre; Via Garibaldi da piazza Resistenza a via V. Lavigna; Corso Umberto I da piazza S. Lorenzo a piazza della Resistenza; Piazza Mercadante; Viale Martiri da angolo via O. Serena a via Manzoni.

È intenzione dell’Amministrazione sensibilizzare la cittadinanza alla tutela della salute pubblica prevenendo l’accrescersi nell’aria dei livelli di inquinanti originati dal traffico urbano. Tale prevenzione dovrà essere attuata in via prioritaria, sollecitando il maggior numero possibile di cittadini, a rinunciare volontariamente all’uso dei mezzi inquinanti a favore di una mobilità urbana sostenibile.

La sospensione della circolazione riguarderà tutti i veicoli a motore ad uso privato, con l’esclusione dei veicoli elettrici. Sono autorizzati a circolare i mezzi pubblici, i veicoli per l’emergenza e quelli necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle attività essenziali.

22 maggio 2024

