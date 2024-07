Altamura avvia disinfestazione e derattizzazione. Bando per addobbi nei claustri

Tre date, 2, 9 e 23 agosto per una campagna di disinfestazione contro zanzare e altri insetti, che infestano l’abitato di Altamura. Lo ha deciso l’Amministrazione, che invita a seguire le prescrizioni del caso, evitando di sciorinare la biancheria e di tenere finestre e balconi aperti. Impegno anche contro la derattizzazione favorita da condizione igieniche precarie. Dall’ambiente al decoro urbano con la pubbicazioni degli avvisi per gli addobbi dei claustri, un modo per accrescere vivibilità e fruibilità turistica.



Avviso

Interventi di disinfestazione notturna il 2, 9 e 23 agosto

Nell’ambito degli interventi di igiene pubblica, saranno effettuati trattamenti di disinfestazione notturna nei giorni 2, 9 e 23 agosto, con inizio alle ore 23.30 circa, a partire dalle zone periferiche, e proseguendo nell’abitato sino alle ore 5.30 circa, del giorno successivo. Le raccomandazioni alla cittadinanza sono quelle consuete: tenere chiuse le finestre; non esporre generi alimentari e biancheria; ecc.

Inoltre in questi giorni sono in corso attività di monitoraggio e di derattizzazione. Tutti gli interventi programmati sono pubblicati sul sito istituzionale: https://comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/avvisi-ai-cittadini/item/3357-interventi-di-derattizzazione-e-disinfezione-agosto-2024



Avviso

Manifestazione di interesse per allestimento, addobbi, installazioni artistiche nei claustri

Si informa che è stato pubblicato un avviso per acquisizione di manifestazioni di interesse per sponsorizzazioni di allestimenti, addobbi, installazioni artistiche dei claustri nel periodo compreso tra agosto ed ottobre 2024, al fine di valorizzarne la bellezza, le tradizioni e l’importanza storico-culturale.

I soggetti interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo pec: servizio.culturaturismo@pec.comune.altamura.ba.it o recapitare all’ufficio Protocollo del Comune la domanda compilata mediante il modello allegato all’avviso entro le ore 12.00 del 31 agosto 2024.

Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link: https://comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/notizie/item/3363-avviso-per-acquisizione-manifestazioni-di-interesse-per-sponsorizzazioni-di-allestimenti-addobbi-installazioni-artistiche-nel-claustri