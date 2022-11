All’Isabella Morra il ”Green Game” dei rifiuti delle tre ”R”

E dopo quanto appreso in palestra… studenti, ma anche insegnanti dell’Isabella Morra, diventeranno divulgatori attivi di come donare nuova vita a una bottiglia di plastica, a un quadernone e come e dove ”differenziare”. Un passo avanti costruttivo, per alcuni un utile ripasso, per l’altri l’occasione di correggere le modalità di conferimento nei mastelli domestici multicolori, che non possono che far bene all’ambiente e agli ”indirizzi scolastici” della scuola in occasione dell’Open day 2022-2023. E così con l’obiettivo di promuovere buone pratiche nella filiera della raccolta, riciclaggio e riuso dei rifiuti è giunto a Matera nelle scuole dell’obbligo il progetto didattico ” Green Game” , con un format ideato dali Consorzi per la raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi, che comprende Biorepack, Cial, Comieco, Corepa, Coreve e Ricrea.



L’iniziativa, illustrata nella giornata inaugurale da Vito Bubbico nel servizio https://giornalemio.it/ambiente/partito-il-tour-di-green-game-nelle-scuole-di-matera/, si svolge con l’apporto del Ministero della Pubblica Istruzione, ed è giunta al decimo anno di attività. Nella seconda giornata, svoltasi presso l’Istituto di Istruzione superiore ”Isabella Morra” i ragazzi hanno partecipato attivamente a una lezione a tutto tondo, dopo il saluto del sindaco Domenico Bennardi e della preside Caterina Policaro, grazie a una metodologia giovane e vicina al linguaggio dei ragazzi. Alvin Crescini, relatore-formatore del consorzio, ha illustrato le diverse tappe che portano a una corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti, che consente ricadute positive sull’economia e sull’ambiente. Alla lezione è seguita una fase di verifica, attraverso i quiz, per misurare il livello di apprendimento degli studenti. Le due classi, per ogni Istituto, che ottengono il punteggio più alto passano di diritto alla Finale Regionale dove si deciderà le scuole che rappresenteranno Matera e Potenza all’evento nazionale previsto a Roma.



Alla Finale Nazionale sono attesi studenti provenienti da varie regioni che gareggeranno per ottenere il titolo di CAMPIONE NAZIONALE GREEN GAME 2022-2023, oltre agli importanti premi previsti.Auguri… Il tour del ”green game” oltre all” IIS ” Isabella Morra”, l’Itc ” Antonio Loperfido e Adriano Olivetti di Matera” coinvolgerà anche Prosegue il tour con gli studenti dell’IIS “G. B. Pentasuglia” di Matera, dell’IIS “Isabella Morra” di Matera, dil l Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera, gli Istituti “Pitagora” ed ” Enrico Fermi ” di Policoro.