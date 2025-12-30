Allarme Ansb per i cinghiali a Stigliano. Sindaco provveda…

E’un problema nazionale e, nonostante, un piano regionale per contenere, catturare i cinghiali e avviare un progetto di filiera per la lavorazione delle carne, l’allarme resta nei centri abitati, nelle campagne con danni all’agricoltura e per gli automobilisti che possono trovarseli mentre attraversano le strade e con rischio di impatto e di incidenti. Anche a Stigliano il problema esiste e viene denunciato dalla presidente dell’ Associazione Nuova Sanità e Benessere Felicia RASULO al sindaco Francesco Micucci. Una richiesta con diffida ad attivare misure entro 30 giorni a tutela della pubblica incolumità. Attendiamo sviluppi. E, nel frattempo, buon anno.



IL COMUNICATO STAMPA

Data: 30-12-2025

Al Sig. Sindaco del Comune di

Stigliano



Oggetto: Adozione provvedimenti contingibili e urgenti per l’emergenza cinghiali nel centro abitato. Diffida ad adempiere.

La scrivente Associazione, per le sue finalità statutarie, note alla S.V., espone quanto segue.

Da diverso tempo si registra nel territorio comunale, e con frequenza allarmante all’interno del centro abitato, la notevole presenza di cinghiali (Sus scrofa). Tali animali circolano liberamente tra le abitazioni, e nelle strade, spesso in branchi numerosi avvistati da me personalmente, come anche mostrano foto e video pubblicati sui social.

La situazione ha raggiunto livelli di criticità tali da configurare un serio, concreto e attuale pericolo per:

• Incolumità pubblica (incontri ravvicinati con persone indifese, tra cui bambini, e animali domestici).

• Sicurezza urbana e stradale: la presenza di animali di grossa taglia sulla carreggiata è causa di incidenti stradali e rappresenta un rischio costante per la circolazione di veicoli e ciclomotori.

• Igiene e salute pubblica: lo stazionamento degli animali presso i punti di raccolta dei rifiuti causa il danneggiamento dei mastelli e la dispersione di scarti organici, con conseguente degrado e potenziale veicolazione di patologie.

Come noto, gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, attribuiscono al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale e Ufficiale di Governo, il potere-dovere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Tanto premesso, si INVITA E DIFFIDA la S.V. ad adottare immediatamente e, comunque, non oltre 30 gg. dal ricevimento della presente, ordinanze contingibili e urgenti tese a contrastare la presenza di cinghiali nell’abitato cittadino e in quello rurale, oltre che per garantire l’incolumità pubblica, la sicurezza urbana e stradale e l’igiene e la tutela della salute pubblica. In difetto, senza ulteriore avviso, saranno adite le competenti Autorità di giustizia, con tutte le conseguenze di legge.

In attesa di sollecito riscontro, distinti saluti.

Associazione Nuova Sanità e Benessere

LA PRESIDENTE

prof.ssa Felicia RASULO

