Allagamenti. Ricordatevi di via Carlo Levi e non solo…

Il tempo di pubblicare la breve ed ennesima nota sull’allagamento di via Cererie, con l’invocazione della benedizione papale, che tra telefonate e messaggi sul web, che alcuni cittadini ci hanno segnalato il verificarsi del fenomeno delle strade sommerse anche in altre zone di Matera. Situazioni delle quali eravamo abbondantemente a conoscenza come via Alessandro Manzoni o via Carlo Levi. E qui ci hanno inviato foto galleggianti, con difficoltà a governare le sterzate. Vecchio problema anche qua, ma continua a restare fuori dagli interventi di buon senso per rimediare. Altri cittadini ci hanno chiesto come mai nelle zone nuove della città si progettano sedi stradale piatte, senza quell’effetto a schiena d’asino che consentiva di drenare ai margini le acque meteoriche, da convoglia in briglie e caditoie. Troppo lungo da spiegare…Le opere sono state consegnate e collaudate. Restano lì a futura memoria e fino ai prossimi allagamenti.