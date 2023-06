All’acqua, all’acqua. Ma le fontanelle sono a secco o rotte

Vecchia storia. Ma le amministrazioni comunali di Matera si susseguono, ormai da un ventennio, senza che ci siano volontà ( progetti dai costi contenuti) per rimetterle in sesto. Abbiamo segnalato la cosa tra i rioni Sassi e il piano ( fatta eccezione per i beverini o ‘’zampilli in marmo) ma per i fontanini in ghisa del vecchio Acquedotto Pugliese e poi di un altro ventennio (quello fascista)non si provvede. Alcuni fuori uso, altri fatiscenti, ma tutti abbisognevoli di periodica manutenzione. Proliferano, piuttosto, i distributori di bevande automatici. Un segno dei tempo. Antonio Serravezza, come una nave del deserto ( cammelli e dromedari) continua a segnalare. Eppure basterebbe poco i rivenditori di pezzi di ricambio ci sono. Ma non accade nulla. Paradossale, ma dall’autunno scorso è scomparsa anche la fontana dell’amore che ‘’zio Raffaele’’, così i materani chiamano amichevolmente l’ex sindaco Raffaello De Ruggieri, aveva fatto installare in via Muro. Amore per l’acqua finito nel grabiglione del ‘’ faremo e diremo’’ dopo l’ultima interrogazione del consigliere Toto Augusto in consiglio comunale. E allora borraccia termica o bottiglietta di pet a portata di sorsata, mentre la temperatura sale.



L’ARSURA DI SERRAVEZZA

È iniziato finalmente il vero caldo ma come sempre siamo qui a parlare di acqua un patrimonio pubblico. Ma l’acqua “al pubblico” è altrettanto da considerarsi un bene pubblico. Mi riferisco allo stato pietoso in cui versano le pochissime fontanelle pubbliche che resistono a Matera.

Ritengo che una città dovrebbe essere invasa di fontane a cui abbeverarsi. Senza scomodare l’esempio di Roma, dove ce ne sono una miriade sono diffuse ovunque e consentono di contenere il consumo di plastica. E’ un segno di civiltà. A Matera oltre a essere introvabili, le poche superstiti sono rotte, chiuse o usate per scarichi di rifiuti.

Senza discutere sul numero delle fontanelle presenti a Matera poichè ogni città si regola autonomamente, è indiscutibile che quelle presenti devono essere mantenute in funzione, devono essere efficienti e pulite. Su questo aspetto siamo tutti d’accordo. Non so se in città sono state mai censite ma sembrano insufficienti o inefficienti.



Suggerisco al nuovo assessore al turismo della nostra città di organizzare un sito che offra una mappa interattiva delle fontanelle, utile per visualizzarne la collocazione in città e nei rioni Sassi attraverso Google Maps. Per individuare facilmente quella più vicina da raggiungere, basta muoversi nello street view e affidarsi agli scatti fotografici in preview.

In città non è difficile avere a disposizione una bottiglietta di acqua fra locali aperti e distributori automatici. C’è da tenere presente i vuoti in plastica da riciclare. Quindi accontentiamoci se in giro c’è qualche fontanella in meno. Quelle che esistono però devono essere mantenute in funzione. Qualcuno quindi si occupi del problema, che in fondo non è di difficile soluzione. Per ultimo vorrei ricordare la fontana nel centro del giardino pubblico dell’Unita’ d’Italia che almeno d’estate per regalare un po’ di freschezza a chi lo frequenta