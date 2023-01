Alla scoperta della Basilicata a volo…d’Aquila e alla maniera di Pino

A come aquila, un esemplare di 3 anni di nome Martino, di A ambiente (quello della Basilicata) di A come Avventura quello che vede protagonista la guida escursionistica Pino in un videogioco da scaricare e di A..pt Basilicata, che con la Regione, ha realizzato alcune ”azioni”(un’altra A per far conoscere la Basilicata. E lo ha fatto con quanto mette in campo oggi l’innovazione e,aspetto, importante – senza scendere nelle sigle e nei nomi- tante giovani risorse della nostra terra. Per alcuni una sorpresa, per altri una piacevole conferma. E così al Cinema comunale ” Guerrieri” prima e nell’Open space dell’Apt dopo abbiamo avuto modo di apprezzare cosa è stato realizzato e cosa altro bollirà in pentola, soprattutto con l’apporto dei Parchi e di tutti i soggetti chiamati a darsi da fare per ”incidere” nel reale e contribuire a contenere lo spopolamento dei nostri centri. Un’occhiata alle nuove produzioni.



Un viaggio nelle aree protette con la realtà aumentata ” Xparks”, il videogame ”Pino’s way” , un lavoro promozionale e di educazione alla tutela dell’ambiente con il personaggio animato di Pino che ”alla sua maniera” invita alle escursioni e a mantenere stili di vita adeguati.



E poi il videodocumentario ” Basilicata play with green. Un’aquila come guida” alla scoperta dei parchi regionali, sono alcune delle iniziative, presentate o a Matera, realizzato nell’ambito del programma ”Ambiente di Basilicata”.



Le iniziative sono state illustrate dal direttore dell’Azienda di promozione turistica, Antonio Nicoletti, e dall’assessore regionale all’Ambiente Cosimo Latronico, i nel corso di un incontro con giornalisti e i rappresentanti degli Enti Parco della Basilicata. Le attività, realizzate nell’ambito del “programma Ambiente” dotato di 2 milioni di euro, ha portato alla realizzazione anche di un modulo per la simulazione immersiva in bicicletta (progetto, realizzato con i programmi Interreg) ,lungo l’itinerario Pollino Maratea. L’iniziativa si affianca a quanto realizzato, con le storie a fumetti di “Topolino”, per coinvolgere il pubblico di varie fasce di età a visitare la nostra regione, e con Raffaele Pentasuglia con le tavole tematiche durante un viaggio nei cinque parchi. Ma invitiamo a visitare l’Open space per saperne di più e provare sul campo come muoversi….in attesa di visitare nel reale i luoghi descritti. Valutazioni positive e non è escluso si possa fare dell’altro.



” Si tratta -ha detto il direttore dell’Apt, Antonio Nicoletti- di iniziative che confermano la strategia dell’Azienda e con l’apporto della nostra Regione, di rivolgersi al mercato delle vacanze promuovendo la Basilicata sulla risorsa natura, utilizzando strumenti di comunicazione nuovi e per diverse fasce di potenziali visitatori. Quest’anno abbiamo confermato i valori assoluti del 2019 e questo è importante dopo la fase della pandemia”.

L’assessore all’ambiente Cosimo Latronico ha rimarcato l’importanza delle risorse paesaggistiche nella promozione del territorio. ” Dopo aver completato l’organigramma degli Enti Parco -ha detto l’assessore Cosimo Latronico- si tratta di fare rete con i parchi e con i diversi soggetti che vi operano, per portare valore aggiunto all’economia locale. E’ nostra intenzione continuare su questa strada. Ma dovremo valutare le disponibilità di bilancio per finanziare il programma Ambiente Basilicata”. Nel frattempo l’Aquila Martino e la guida ”Pino” vi invitano a visitare la Basilicata.