Alla Manferrara …escursione nel Bosco Incantato

COMUNICATO STAMPA

“Il Richiamo del Bosco Incantato” – Un Viaggio Lento e Autentico nel Cuore della Manferrara Pomarico, 2 Giugno 2025 Nella splendida cornice del Bosco della Manferrara, si è svolto con grande successo l’evento “Il Richiamo del Bosco Incantato”, organizzato da Lucanima Experience con il patrocinio del Comune di Pomarico. L’escursione pomeridiana nel Bosco della Manferrara ha regalato ai partecipanti un’esperienza immersiva tra natura, storia e sensazioni profonde. Accompagnati dal Presidente dell’Associazione Lucanima Experience e Guida Ambientale Escursionistica Antonio Centonze (GAEE FIPTES), dalla Vice Presidente e guida turistica Grazia Giannella, e dal segretario Francesco Martulano, i partecipanti hanno percorso circa 6,5 km in 2 ore, attraversando uno dei polmoni verdi più affascinanti della Basilicata. Il Bosco della Manferrara, con i suoi oltre 500 ettari, ha offerto uno scenario ideale per riconnettersi con la biodiversità del territorio e con sé stessi, grazie anche ai momenti di riflessione e contatto diretto con la natura.



Durante il cammino, i partecipanti hanno potuto scoprire la bellezza del bosco, osservare la fauna locale e respirare l’atmosfera magica di un ecosistema ancora integro. Interessante l’incontro con l’artista/artigiana Giusy Dantona che ha spiegato l’importanza del riutilizzo di materiali di scarto per la realizzazione di oggetti d’arredo e oggettistica di moda. Il gruppo è stato ospite del Bar Madness a Pomarico per un ricco buffet che ha celebrato le eccellenze del territorio. La giornata si è conclusa con una visita al suggestivo Palazzo Marchesale e al Convento di Sant’Antonio e alla Chiesa di San Michele Arcangelo di Pomarico. L’escursione ha visto il coinvolgimento attivo di un gruppo affiatato e rispettoso dell’ambiente, proveniente per la maggior parte dalla vicina Puglia, con una buon gruppo di lucani, in linea con lo spirito di Lucanima Experience: proporre esperienze autentiche, sostenibili e rigenerative. Lucanima Experience ringrazia tutti i partecipanti e soprattutto l’Amministrazione Comunale di Pomarico grazie alla quale si è giunti alla riuscita di questa splendida iniziativa. Proseguiremo il nostro impegno nella valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della Basilicata, promuovendo un turismo lento, consapevole e rispettoso.



L’assessore Beatrice Difesca :”Grande successo per l’iniziativa Il Richiamo del Bosco Incantato, che ha visto protagonisti numerosi camminatori proveniente dalla vicina Puglia e dalla Basilicata, uniti dalla voglia di scoprire i tesori nascosti del nostro territorio. In un’atmosfera suggestiva e autentica, i partecipanti hanno attraversato i sentieri del nostro bosco, tra alberi secolari, silenzi profondi e racconti intrecciati con la storia della comunità. Un viaggio tra natura, cultura e incontro umano. Ringrazio a nome dell’Amministrazione Comunale di Pomarico l’associazione Lucanima Experience per aver realizzato questo evento nel nostro territorio. Collaborare in sinergia con le associazioni del territorio e promuovere insieme le nostre ricchezze è da sempre uno dei nostri punti di forza. Questa esperienza ha permesso di far conoscere non solo il nostro territorio ma l’accoglienza della nostra gente, il calore delle tradizioni e la forza di un territorio che ha tanto da offrire a chi sa camminare con gli occhi del cuore