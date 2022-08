Alla Caffetteria No TAV con i volontari Paolo e Pio

Chissà, quando decideranno di vivere appieno un’altra ”R” quella rivoluzionaria del riposo (ma ne dubitiamo) saranno l’anima solidale, quella del puro volontariato, che dà una mano a quanti salgono ogni anni in Val di Susa per confrontarsi, divertirsi, ritrovarsi su temi tra i più disparati. A cominciare da quelli della sostenibilità, di un ambiente sempre più devastato dai cambiamenti climatici e da progettualità da impresa che non vale la spesa. I materani, ma cittadini del mondo e con una lunga esperienza di militanza alle spalle, Pio e Paolo, non se ne sono stati con le ”mani in mano” e a fine luglio- per la festa della Felicità a Venaus- si sono occupati ben volentieri della ” Caffeteria” . E così hanno battuto la festosa grancassa delle pentole fino alla preparazione dei pasti, ricordando perchè si ritorna lì da sette anni e perchè Annibale attraversò le Alpi , tra Italia e Francia, con gli elefanti e perchè due linee ferroviarie in Val di Susa bastano e avanzano…Alta velocità? Meglio l’Alta felicità. E la testimonianza tutta passione di Pio e Paolo ne è una conferma e porta dentro il segreto, di un pezzetto, dell’alta felicità.