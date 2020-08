“Wenn Ich Gross Bin, Kuhle ich nei hitze! Die Luft Um 2°C Den Bodem Um 20°C …” che tradotto letteralmente dal tedesco suona più o meno così ” …Quando sono alto, non sono mai caldo! L’aria intorno ai 2 ° C, il pavimento (il terreno) intorno ai 20 °C”. Una frase-invito al rispetto delle piante messe a dimora che campeggia su un cartello di una strada di Vienna, capitale dell’austriaca, dove risiede il nostro concittadino architetto Angelo Stagno.



” Ed è quanto- ci scrive Angelo- l’ Amministrazione politicamente “Verde” di alcuni Distretti cittadini della capitale austriaca, tra cui il 18°, conferiscono come “Promessa” per il futuro degli alberi di recente inserimento e quale monito o invito indiretto ai cittadini e visitatori a rispettare e tutelare con iniziativa e responsabilità il verde pubblico”. Una filosofia progettuale che a Matera ha mosso alcuni passi. Peccato che gli aranci amari e altre alberature suggerite per il centro siano finite tra i sogni e i progetti nel cassetto, proposti da Angelo. Ne riparleremo ancora. Per ora solo fioriture elettorali.