Tra le anime sensibili che hanno seguito passo passo la messa a dimora di piantine nel Parco di Macamarda, per la festa dell’Albero, c’era anche un sempre giovane, come si dice e scrivere in italiano, come Vito Sellitri. Dottore forestale, ambientalista e fedele alla linea di coerenza per tutelare e salvare la natura, come ha dimostrato di voler fare in diverse occasioni a cominciare dai parchi urbani…Non ha cambiato idea e ce ne ha dato conferma con alcune riflessioni, concrete, su cosa significhi mettere a dimora una pianta e investire sul nostro futuro e quello del pianeta.

LE RIFLESSIONI DI VITO SELLITRI

Abbiamo messo a dimora piantine di mandorli, lecci e melograni, in questo anno difficile dalla pandemia. Una decisione importante dell’Amministrazione comunale. Mettere a dimora significa , in questo caso ‘dare una casa’ a un albero, offrire a queste piantine un luogo sicuro e protetto in cui poter crescere, per diventare a loro volta casa per altre specie viventi, per gli uccelli che vi potranno nidificare e,in un certo senso, anche per noi che potremo godere della loro ombra.I fiori di questi alberi sono molto profumati e sopratutto sono molto apprezzati dagli altri insetti impollinatori e dalle api che producono un miele molto profumato.Anche questo è un modo per prenderci cura di insetti che sono importanti anche per la nostra sopravvivenza, perchè sono loro che impollinano la maggior parte delle piante da frutta e le verdure che arrivano sulla nostra tavola. Dare una casa a queste piante è un modo per aiutare il nostro pianeta, la nostra casa, perchè non abbiamo un pianeta di riserva come ricorda anche Greta Thunberg.

Vito E. Sellitri

dottore forestale

associazione ambientalista

L’Umana Dimora