Siamo in via Carlo Levi, a ridosso di un sottopasso dove termina la tratta urbana delle Ferrovie Appulo Lucane, con il ricorrente abbandono di rifiuti di diversa tipologia. Una indecenza che vede all’opera ignoti incivili e maleducati. Le foto sono eloquenti. Ringraziamo zio Rocco Castellano per la segnalazione con l’invito agli Enti Locali a intervenire.