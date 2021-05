Una scelta azzeccata, quella dell’Amministrazione comunale di Matera, di far eseguire di domenica mattina lo sfalcio dell’erba in recinto Marconi, strada e aree pertinenti che portano alla parcheggio del mercato ortofrutticolo. Una zona impraticabile da pedoni, mamme con carrozzine e disabili, a cause di erbacce e rifiuti che coprivano sopratutto i marciapiedi. E così una squadra di operai ha lavorato di buona lena e con impegno per portare a termine un intervento di ”pulizia” e di decoro urbano tanto atteso. Bravi e meritano davvero di lavorare con continuità per la città, in attesa di conoscere l’esito dei bandi di gara per la manutenzione triennale del verde. E lo sfalcio dell’erba, lo diciamo con una nota di curiosità, ha anticipato e di parecchio – prima che arrivasse la pandemia da coronavirus- gli eventi di metà giugno, che annunciavano la visita al carro trionfale di cartapesta per la festa del 2 luglio e l’arrivo dei vocianti bambini del Minibasket in piazza. Due eventi che attendono le condizioni giuste per essere riproposti. Lo sfalcio continua a tappe forzate per recuperare i ritardi, per vari motivi, dei mesi scorsi. Questione che si risolve mettendo in campo la programmazione necessaria.



L’assessora all’Ambiente, Lucia Summa, ci sta lavorando e, auspichiamo, con ulteriori risultati. Non appena – come indicato sopra – saranno disponibili le risultanze dei bandi e i diversi aspetti organizzativi degli interventi, utilizzando al meglio le risorse e le esperienze di settore. Ma c’è anche da lavorare sulla campagna di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei cittadini, anche per quanto riguarda le aree private che non possono essere lasciate al loro destino. Ci riferiamo alle aree di pertinenza di lottizzazioni o di quelle utilizzate da private, ma lasciate in abbandono. A Piccianello, cantieri a parte, la superficie dell’ impianto di carburante ex Agip, chiusa da oltre 15 anni,è in attesa di sistemazione e di essere restituita alla città. Tocca all’Amministrazione comunale con solleciti e ordinanze dei vari uffici sensibilizzare i privati a curare il decoro dei luoghi e a provvedere alla bonifica per cessata attività.