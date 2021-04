Bau…anche dal canile di Matera dove, ci racconta Antonio Serravezza, ci sono tanti trovatelli con un pedigree di simpatia che chiedono di essere adottati. E se avete amore per Fido e per gli animali in genere beh allora c’è l’imbarazzo della scelta, magari su quelle razze autoctone che via via si sono mescolate con altre, come i simpatici, villosi e bianchi pastori ‘’maremmani’’ o ‘’abruzzesi’’, che scortavano mandrie e greggi, o i volpini ‘’trainieri’’ che accompagnavano i carretti trainati dai muli. Qualunque scelta facciate trattate con rispetto gli animali, evitate di relegarli in uno stretto spazio sul balcone e ricordate ( ci riferiamo a quella sparuta categoria di maleducati) di curare il decoro urbano sia che siete sui marciapiedi che nei parchi dove, ricordiamo, ci sono le aree di sguinzagliamento. Del resto il numero degli amici a quattro zampe a Matera, e non solo, è aumentato e non poco durante i due anni ormai di confinamento domiciliare. Con scelte legate a motivi di affezione o di opportunità e la comparsa di cani al guinzaglio di taglie e razze diverse. Serravezza consiglia anche di visitare il canile comunale. Magari vi lascerete intenerire dagli occhi affettuosi di un bastardino, meticcio o trovatello, come li chiamano alcuni.

Adottate un cane

Se ne avete la possibilità, adottate uno degli animali ospitati al canile comunale. In questo modo non solo darete una nuova possibilità a un animale, donandogli una casa piena d’amore, non solo avrete un nuovo amico a quattro zampe con cui condividere la vita, ma contribuirete a ridurre il sovraffollamento di questa struttura.



Ci sono anche alcune realtà dove i Comuni offrono incentivi a chi decide di adottare un animale, talvolta alle associazioni: in questo modo lo stesso Comune risparmia nella gestione di quel cane randagio infatti per i canile comunale, è il Comune a farsi carico delle spese di mantenimento, e può destinare quei fondi ad altre emergenze. Ovviamente si tratta di scelte specifiche del Comune di Matera che al momento è assente a sensibilizzare l’adozione dei cani del canile.



Avere un animale in casa è un impegno ma il sacrificio non è nulla se paragonato ai benefici per la nostra salute, sia fisica sia mentale. Gli animali domestici aumentano i pensieri positivi e ci aiutano a ridurre lo stress, ma non solo. Non c’è niente di più bello che dare e ricevere affetto ed è proprio per questo che avere un animale domestico è un’esperienza così speciale, non solo per gli adulti, ma anche e soprattutto per i bambini. Se desideri un cane per te o per i tuoi bambini, valuta prima di tutto l’adozione dal nostro canile comunale. Aiuterai qualche peloso sfortunato a trovare famiglia e, inoltre non dovrai preoccuparti troppo della loro salute. I bastardini, di solito, sono animali resilienti e non troppo delicati, a differenza degli animali con pedigree.