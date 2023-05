Ad Atella nella valle dei cavalli con le Gean

Al trotto, al galoppo in quella valle atellese dove ambiente, uomini e cavalli diventano una attrazione armoniosa che sposa in pieno il concetto di turismo sostenibile. E per farlo occorre garantire organizzazione, servizi ogni anno improntati alla efficienza per fidelizzare sempre nuovi praticanti e visitatori. Merito di persone che ci credono e ci mettono passione, impegno, come Salvatore Summa presidente delle Guardie equestri ambientali ( Gean) che continua ad essere d’esempio per tanti. Contano i fatti ed “Equituristica 2023’’ lo è. Un esempio per tanti…e per quanto occorre fare per contenere(almeno questo) lo spopolamento della Basilicata, così come si chiama questa regione nello Statuto e nella Costituzione.



Equituristica 2023 – 11 12 13 14 Maggio

Valle dei Cavalli Atella Piani di Carda

ATELLA. – L’economia rurale si avvale anche di quella che fa leva sugli equiturismi, specie in un territorio, qual è la Lucania, che fa della collina e della montagna un suo valore aggiunto. Equituristica a Valle dei Cavalli di Atella (Piani di Carda) diventa così da oltre venti anni il portatore sano di innumerevoli attività volte alla valorizzazione del territorio, e con GEAN (Guardie equestri ambientali) diventa punto di riferimento per l’ambiente e le attività sportive. Ma anche di turismo rurale, di mercato di prodotti d’eccellenza locali, enogastronomia e caseari. Una Quattro giorni intensi, ricchi di eventi (come da calendario allegato), spiega con soddisfazione Salvatore Summa, presidente Gean, con presenze da altre regioni e persino dalla Grecia.

Con l’intervento del direttore della APT Antonio Nicoletti, si aprirà la kermesse, il quale punta sulle potenzialità dell’Equiturismo nei Parchi della Basilicata. Prevista la presenza del Presidente della Giunta regionale Vito Bardi. Saranno presenti ben sei cavalli Maremmani con altrettanti cavalieri ed il Presidente Filippo Sbardella. Ci sarà il Presidente del Gal Start 2020 Leonardo Braico, il quale intende sviluppare l’Equiturismo anche nel Materano-metapontino. Con il Direttore dell’ARA Francesco Carbone, ci sarà spazio anche per i Centri ippici di altre regioni, come la Cacciata di Orvieto, le Scuderie SM di Valenzano, l’Associazione Da zero al cuore la cui attività tutelano da anni il mondo dei cavalli. Il Campione internazionale di tiro con l’arco Stefano Summa eseguirà una dimostrazione con i suoi allievi. A Equituristica è prevista la presenza dei diversi Comuni dell’area del Vulture e dei rappresentanti dei Parchi regionali. Concluderà la manifestazione il dr. Vito Bochicchio, direttore Asp di Potenza.

A.L. Comunicazione

Atella, 10.05.2023