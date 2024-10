Ad Altamura uno spazio per Fido. Nasce il ”dog park”

Uno spazio per il miglior amico dell’uomo, dove giocare e fare i bisogni, senza procurare problemi al decoro urbano che va fatto rispettare con l’apporto della Polizia locale, di associazioni e, soprattutto, con campagne adeguate di educazione. La spesa è davvero contenuta ed è auspicabile, vista le dimensioni di Altamura che siano realizzati ”dog park” anche in altre zone della città. L’Amministrazione comunale, che ha finanziato l’intervento, ha approvato l’atto di indirizzo per la redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). Al via la consultazione.



Ad Altamura il primo “dog park”, area dedicata agli amici a quattro zampe.

La città di Altamura avrà il suo primo “dog park”, uno spazio attrezzato per gli amici a quattro zampe. Per realizzarlo l’Amministrazione Petronella ha individuato un suolo comunale in via Selva, tra via Antonia Centonze e via Madre Teresa di Calcutta. Con determina dirigenziale del settore Lavori pubblici, sono stati affidati i lavori alla ditta aggiudicataria, per un importo di euro 78.164,10, oltre IVA.

Prevista la creazione di un’area apposita per la passeggiata e lo “sgambamento” dei cani, delimitata da recinzione. Il progetto prevede la suddivisione in due settori (uno per gli animali di piccola taglia e l’altro per animali di media-grossa taglia), sedute per i proprietari dei cani, punti di erogazione di acqua potabile, contenitori per la raccolta di deiezioni canine, pubblica illuminazione e un incremento del verde pubblico.

Manifestazioni di interesse per la redazione del PUG: avviso di proroga.

Al fine di consentire una partecipazione più ampia della cittadinanza e dei soggetti pubblici e privati al procedimento di redazione del piano urbanistico generale (PUG), si rende noto che è stato prorogato al 30.11.2024, entro le ore 12.00, il termine per presentare manifestazioni di interesse all’avviso pubblico esplorativo (già pubblicato sul portale istituzionale). I contributi, le proposte, i suggerimenti possono essere presentati al Protocollo generale secondo le modalità stabilite nell’avviso e con l’apposito modello.



Con deliberazione n. 85 /2024 la Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per la redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). Con l’avviso pubblico si è aperta la fase di partecipazione/consultazione collettiva, al fine di definire un quadro esaustivo e aggiornato delle aspettative e delle sopravvenute esigenze da parte della cittadinanza e al fine di recepire suggerimenti, proposte e istanze coerenti con il quadro normativo comunitario, nazionale e regionale nonché con gli atti di indirizzo e di programmazione comunali vigenti.

Sul portale istituzionale è possibile visionare l’avviso, i documenti del PUG e l’atto di indirizzo:

https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/notizie/item/3494-manifestazioni-di-interesse-per-proposte-sul-pug-proroga-termini-per-avviso-esplorativo

