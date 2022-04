Sono i paradossi che contrassegnano l’arredo urbano, frutto di convenzioni e contratti che nessuno va a vedere, rimuovere, perchè se ne sono perse le tracce, le aziende fornitrici sono fallite o hanno aperto un contenzioso che viene da lontano. Ma colonnine di orologi, pannelli pubblicitari e, come ci segnala Antonio Serravezza, distributori di acqua fresca e depurata non sono entrati in funzione o sono stati danneggiati dai vandali. Accade al rione Cappuccini, accanto a uno spazio verde riqualificato di recente. La foto è eloquente ma nessuno interviene. E’ un ”bene comune”, che nella dimensione degli opportunisti ha altri interessi e significata, che va sostituito o rimosso. Che si aspetta? Giriamo la segnalazione ad amministratori, dirigenti e tecnici di via Aldo Moro affinchè provvedano di conseguenza. Quanto all’acqua si vada alla ricerca di fontanelle pubbliche , di un rivenditore o di un distributore sempre aperto di bottigliette in pet.

LA SEGNALAZIONE DI ANTONIO SERRAVEZZA

Siamo davanti ai giardinetti dei Cappuccini, da poco tempo ritornati a splendere dopo un maquillage profondo. Almeno sono contenti i bambini e le mamme che hanno riavuto a disposizione un luogo di svago all’aperto. Purtroppo c’è un però che è anche un mistero. Davanti ai cancelli di entrata del piccolo parco persiste da alcuni anni la “casa dell’acqua” e che consiste in due distributori automatici che dovevano distribuire acqua potabile ai cittadini. Questi tipi di distributori sono molto diffusi nelle zone settentrionali che indubbiamente comportano vantaggi alla popolazione che ne usufruisce. L’acqua dovrebbe essere distribuita a prezzi nettamente inferiore rispetto a quella imbottigliata, con un risparmio economico considerevole per i consumatori. Il vero obbiettivo di queste installazioni è però la sensibilizzazione al risparmio di plastica e di relativi costi di smaltimento.

Tutti argomenti importanti specialmente ai tempi nostri.

Ma qui ai Cappuccini qualcosa non ha funzionato sin da quando questi due distributori sono stati piazzati come se fosse un deposito di ferri vecchi, non sono mai entrati in funzione. Di chi sono? Perché non sono mai entrati in funzione? Oggi o si mettono in funzione oppure si prega di lasciare libero il marciapiede. C’è da dire che quel luogo porta jella? Prima era la sede dell’unica edicola di Matera sud che non c’è più….oggi per acquistare una rivista si deve arrivare in piazza Vittorio Veneto!