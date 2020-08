Programmi da realizzare per una Matera ”sostenibile”, come ripetono in tanti ma a vuoto senza guardarsi intorno? Pio ”zio Pio” Acito, vecchia quercia dell’ambientalismo materano di Legambiente tira fuori tre temi di confronto e di impegno elettorale, comunque vada a finire, per i candidati sindaci che si confronteranno fino all’ultimo voto il 20 e 21 settembre e, se occorrerà, anche al ballottaggio. Riguardano la discarica per rifiuti solidi urbani di La Martella, sollevata dai residenti, associazioni e consiglieri, i depuratori al servizio dell’abitato e in particolare quello di contrada Pantano e poi il consumo di suolo, eccessivo per una città ferma a 60.000 abitanti. Serve un sindaco da tripla ”A” ambientalista e di buon senso, come si fa per le classi energetiche. Anche su quello servono 3 ”R” risparmio, rispetto e senso di responsabilità.

“C’è un tema pesante – dice Pio Acito- che riguarda Matera le generazioni future ed è la bomba ecologica di La Martella.Da 35 anni stiamo depositando lì rifiuti, che vi resteranno per l’eternità con la grave responsabilità delle Amministrazioni che si sono succedute e quelle future. In questi giorni Invitalia con un ulteriore, progetto approvato, per spostare rifiuti dalla vasca n.4 alla n.5 per circa 1 milione di euro. Ed è la solita manfrina. Si spostano rifiuti per spendere soldi ma il bubbone rimane, la bomba ecologica resta lì. Cari sindaci, chiunque guiderà la città, o sarà all’opposizione, che prendiate a cuore il futuro di La Martella e di quella bomba ecologica. Propongo un concorso internazionale, aperto a tutti, per una bonifica a zero di quella discarica. Non so’ come. Ma va sottratta alla gestione delle dirigenze locali, che ci hanno portato in 35 anni alla situazione che sappiamo, sottraendolo all’approccio mercantilistico dei rifiuti” Dai rifiuti agli impianti di depurazione. “Depuratori di Matera -aggiunge Acito. Anche lì sono 40 anni che Matera subisce l’assedio della fogna. Nessuna Amministrazione ha avuto la capacità di imporre la qualità dell’aria e dell’acqua ad Acquedotto lucano. Il prossimo sindaco della Città dei Sassi avrà la capacità di imporre una qualità di scarico adeguato? E anche lì la scelta di realizzare il depuratore in località Pantano è stata , 40 anni fa, sul piano urbanistico e geografico ”sbagliato”. Il prossimo sindaco avrà il coraggio di delocalizzare quel depuratore e di portarlo a valle del torrente Gravina? E’ un tema fondamentale” . Terzo tema è il Consumo di suolo.” Matera è città impermeabilizzata all’infinito- conclude Acito. Strade, case, abitanti fermi intorno ai 60.000 e abitazioni aumentate. 15 anni fa il professor Nigro, che si occupò del Prg, disse che Matera aveva una eccedenza di 7000 appartamenti. Oggi ce n’è tra 10.000 e 12.000. Vogliamo fermare il consumo di suolo ? Vogliamo modificare il mercato speculativo dell’edilizia ? Cari sindaci, questi sono i temi. Parliamone” Siamo in campagna elettorale …