Non avevamo dubbi che restasse operativa, e senza modifica alcuna, l’ordinanza comunale di accesso a Murgia Timone, emessa dal Comune di Matera per disciplinare il traffico di mezzi turistici e non solo durante i ponti di Pasqua, del 25 aprile e del 1 maggio. Con i motivi di ”sicurezza” nati con i lavori per il Parco della storia dell’Uomo, realizzati da Invitalia, c’era poco da fare e da dire e in assenza di un piano di gestione delle opere (chiese rupestri, percorsi e altri elementi di fruizione) legato a un bando che ancora non si vede ( ma che per motivi di opportunità resta nel cassetto) . E nè tantomeno si è giunti a una proroga temporanea con i soggetti che hanno gestito fino a ieri (ma non a Pasqua) il Centro di educazione ambientale. L’incontro tra amministratori comunali e i vettori privati e Cna non ha fatto registrare ripensamenti, come riporta la nota che segue. La patata bollente, è il caso di dire, passa nelle mani dell’Ente Parco, del presidente Michele Lamacchia e del consiglio di amministrazione che dovranno decidere il da farsi. Una intesa temporanea con i conduttori di mezzi turistici per regolamentare gli accessi? Auspicabile. Un altro tavolo, tenendo conto di quanto accaduto finora e delle polemiche scaturite. Il turismo, lo ripeteremo fino alla noia, va programmato per tempo e affidato a professionalità del settore. Non è possibile pensare, per esempio, che l’apertura temporanea delle chiese rupestri non sia affidata a competenze che abbiano un minimo di conoscenze culturali e ambientali dei luoghi. Si tratta di beni culturali e non di servizi igienici. Una soluzione credibile va trovata. Servono risposte e non annunci nel solco che i problemi sono all’attenzione…e basta, senza che ci siano atti e scelte per risolverli. Ci riferiamo – per esempio – alle questioni sollevate , con motivate perplessità, dalla commissione comunale speciale sui lavori eseguiti da Invitalia nel Parco (invitiamo a visionarli di persona) e legati a un ordine del giorno del consiglio comunale, approvato oltre due mesi fa, ma senza che finora si sia mosso nulla. E meno che meno dalla consegna provvisoria dei lavori dello scorso autunno. Servono fatti, tanta credibilità e professionalità.



COMUNICATO STAMPA

ORDINANZA CHE LIMITA GLI ACCESSI A MURGIA TIMONE: NULLA DI FATTO NEL NUOVO INCONTRO DI QUESTA MATTINA TRA GLI OPERATORI TAXI ED NCC E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sostanzialmente nulla di nuovo rispetto alle limitazioni sperimentali per l’accesso di taxi ed Ncc a Murgia Timone. E’ questo l’esito dell’incontro tenutosi questa mattina in comune a Matera tra la delegazione della CNA e l’Assessore comunale alla Mobilità Michelangelo Ferrara e il Dirigente della Polizia municipale Paolo Milillo.

Nel corso dell’incontro è stato comunicato ufficialmente che dal giorno 2 maggio 2022 la competenza con la conseguente gestione dell’area attinente a Murgia Timone è dell’Ente Parco come da Verbale di riconsegna aree del 15 ottobre 2021.

Da qui la necessità della CNA già esplicitata attraverso una formale richiesta di incontro ai vertici dell’Ente Parco per la condivisione delle modalità di accesso a Murgia Timone rispetto alle quali l’associazione è in grado di avanzare una propria proposta.

Matera, 20.04.2022