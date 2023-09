Abusivismo e degrado. Sopralluogo nei rioni Sassi. A quando apertura ex asilo ?

Non possiamo che valutare positivamente a notizia di un sopralluogo congiunto di amministratori e tecnici comunali nei rioni Sassi per rimuovere, con tempi da definire, situazioni di degrado e di abusivismo in via D’Addozio- nel Sasso Barisano- a ridosso (precisiamo) dell’ex asilo di piazza Garibaldi. Ma continuiamo a restare perplessi sul mancato riuso dell’ex asilo, utilizzato fino al 2009 dal Teatro dei Sassi. Nella passata consiliatura quel luogo era stato individuato per ospitare un presidio sanitario e della polizia municipale, in particolare. Ma finora nulla. E su questo va fatta chiarezza altrimenti all’abbandono, seguiranno atti vandalici e degrado. Copione già visto, purtroppo, in altre stagioni e consiliature. Ancora uno sforzo nell’anno dell’Unesco.



LA NOTA DEL COMUNE

Sono in corso i lavori di risanamento e riqualificazione di un’area degradata nei rioni di tufo, lungo via Sant’Agostino adiacente al nuovo teatro dei Sassi. Ne danno notizia il sindaco, Domenico Bennardi, con gli assessori Massimiliano Amenta (Igiene urbana) e Lucia Gaudiano (Sassi), che nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo, per verificare lo stato dei lavori e il precedente degrado dell’area. Oltre alla vegetazione ormai fuori controllo, che rendeva inaccessibile una casetta degli anni ’50 e alcuni depositi di proprietà comunale nei vani sotto strada, gli amministratori hanno constatato anche il degrado generale e la realizzazione di una baracca abusiva in lamierato, esteticamente non compatibile con l’habitat dei Sassi, che sarà demolita. Dopo aver rimosso la vegetazione, compresa una grossa pianta di fico che stava danneggiando con le radici il muro di contenimento, si è aperto davanti agli occhi degli amministratori comunali un bel terrazzino con vista sulla cattedrale, che sarà valorizzato. Già da oggi, i tantissimi turisti che si affacciano al muraglione soprastante di via Sant’Agostino, non si ritroveranno più sotto gli occhi una situazione brutta e indecorosa. “Nell’anno in cui ricorre il trentennale dell’iscrizione dei Sassi nel patrimonio dell’Unesco -hanno commentato gli amministratori- vogliamo intensificare questo genere di interventi di bonifica delle aree più dimenticate nei Sassi. Lo facciamo anche e soprattutto grazie alla collaborazione della ditta “Cosp Tecnoservice”, che gestisce il servizio di igiene urbana in città. Agli operatori della Cosp, va il nostro ringraziamento per il lavoro impegnativo che stanno effettuando sotto via Sant’Agostino”.