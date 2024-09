Abiusi pensieroso…Disco verde per discarica a La Martella e silenzio su Fiamme Gialle

Rompiscatole e non si fa mai i fatti suoi… Tutto vero. Ma Pio Abiusi, referente di ambiente e legalità, guarda a quelli della comunità con un periscopio da monitoraggio da altura, come i sottomarini per farla breve, che spaziano da Matera a Potenza e ritorno. Gli argomenti sono due e riguardano l’impianto del borgo La Martella, sul quale il dibattito-confronto dentro e fuori del consiglio comunale e tra residenti e comitato di quella comunità si è discusso e non poco, con prese di posizione nette. E l’intesa Comune Guardia di Finanza che ancora non decolla, visto che finora non ne è stata data notizia. Sui due argomenti pubblichiamo lettera trasmissione della Regione Basilicata del verbale della conferenza di servizi del giugno scorso, che invita l’azienda proponente a presentare documentazione entro 90 giorni. Siamo a settembre…Buona lettura, in attesa di risposte ed eventi ufficiali.



CONFERENZA DEI SERVIZI

DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL’AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO MEDIANTE TRATTAMENTO ANAEROBICO DI FORSU NEL COMUNE DI MATERA NELL’AREA INDUSTRIALE “LA MARTELLA”. DITTA: NEW EUROART SRL. PROGRESSIVO INTERNO: 417.

VERBALE DELLA 3° SEDUTA

DEL 28/06/2024

PREMESSO CHE:

1. Con istanza acquisita al protocollo dipartimentale n. 72394/23AF del 24/04/2018, la Società Tecnomec Engineering s.r.I. (P.IVA. 05130060725), con sede legale SS 97+230, 70025 Grumo Appula (BA) ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell’art.12 del D. Lgs. n.387/2003 e della L.R. n.1/2010, il rilascio dell’autorizzazione unica regionale dell’impianto di produzione di biogas in oggetto indicato;

2. Con D.D. n. 23AB.2019/D.01320 del 23/12/2019 l’Ufficio Compatibilità Ambientale ha rilasciato, per il progetto in argomento, parere favorevole con prescrizioni di non assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, comprensivo della valutazione di incidenza.

3. In data 18/06/2020 si è tenuta la PRIMA riunione della Conferenza di servizi convocata con nota prot. n. 0099872 del 01/06/2020;

4. In data 28/09/2023 si è tenuta la SECONDA riunione della Conferenza di servizi convocata con nota prot. n. 0178949 del 25/08/2023;

5. con nota prot. n. 0109805 del 10/05/2024 è stata convocata la TERZA riunione della suddetta Conferenza di servizi per il giorno 28/06/2024 in modalità sincrona;

6. sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di rispettiva competenza, i seguenti enti:

Comune di Matera;

Provincia di Matera – Ufficio Ambiente;

Ufficio Compatibilità Ambientale – Dipartimento Ambiente ed Energia;

Uff¡cio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – Dipartimento Ambiente ed Energia; Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e bonifiche – Dipartimento Ambiente ed Energia; Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura – Dipartimento Ambiente ed Energia; Ufficio Foreste e tutela del territorio- Dipartimento Politiche Agricole e Forestali; Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo Della Proprietà – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;

Ufficio Infrastrutture e Reti — Dipartimento Infrastrutture e Mobilità;

Ufficio Difesa del Suolo, Geologia ed Attività Estrattive — Dipartimento Infrastrutture e Mobilità;

A.R.P.A.B.;

E.G.R.I.B.;

Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio della Basilicata;

Azienda Sanitaria Locale di Matera;

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Matera;

Autorità di Bacino Distrettuale deII’Appennino Meridionale- sede Basilicata; Esercito Italiano – Comando Militare Esercito “Basilicata”

Marina Militare- Comando Militare Marittimo Sud

Ministero della Difesa- Comando Scuole A.M.- 3º regione Aerea

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise

Consorzio per Io Sviluppo Industriale della Provincia di Matera;

Snam Rete Gas;

Acquedotto Lucano.

Il progetto oggetto di valutazione è stato reso disponibile agli enti interessati alla conferenza al link https://conferenzadiservizi-direzioneambiente.regione.basiIicata.it indicato nella nota di convocazione della odierna seduta di conferenza, unitamente alle credenziali di accesso.

TUTTO CIÓ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L’anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 28 (ventotto) del mese di giugno alle ore

10.00 si è tenuta la TERZA riunione dei partecipanti alla Conferenza di servizi in modalità sincrona, alla presenza della Dott.ssa Donata Santoro dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata, struttura responsabile del procedimento di autorizzazione unica.

Risultano presenti in rappresentanza delle amministrazioni invitate:

⦁ Ing. Salvatore De Grazia —Uff. Compatibilità Ambientale – Reg. Basilicata;

⦁ Ing. Salvatore Margiotta —Uff. Economia Circolare – Reg. Basilicata.

Risulta, altresì, presente a titolo di supporto giuridico, l’Avv. Pasqua Mattia— Consulente legale Regione Basilicata

Sono collegati da remoto:

⦁ Ing. Giuseppe Gaudiano – Settore Gestione del Territorio Comune di Matera;

⦁ Dott.ssa Francesca Carinci —Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della 8asilicata — Potenza.

Sono altresì presenti, per la Società New Euroart srl, proponente il progetto:

⦁ Ing. Giorgio Zuccaro;

⦁ Ing. Pierfroncesco Zirpoli;

⦁ Avv. Petronella Domenico Emanuele.

Risultano assenti tutte le altre amministrazioni interessate, regolarmente invitate con la predetta nota prot. n. 0109805 del 10/05/2024.

Alle ore 11.00 la Dott.ssa Donata Santoro apre la riunione, evidenziando che il procedimento di cui trattasi riguarda la richiesta di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano della capacità di 210 Smc/h, mediante

trattamento anaerobico di FORSU, da realizzarsi nell’area Industriale “La Martella” nel Comune di Matera (MT).

La Dott.ssa Donata Santoro ricorda che nell’ultima seduta, svoltasi in data 28/09/2023, sono state richieste alla società proponente delle integrazioni.

Inoltre, l’Ufficio Energia, nell’ambito della citata riunione, si era riservato di fare approfondimenti tecnici rispetto al coordinamento tra il procedimento di Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D. Lgs n. 387/2003 e quello volto al rilascio delI’Autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006.

L’esito di detti approfondimenti ha determinato che il procedimento di rilascio deII’Autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 debba confluire nel procedimento di Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D. Lgs n. 387/2003, come indicato al punto 10.3 della parte Il del Decreto 10/09/2010. Pertanto, anche per motivi di semplificazione procedimentale, si è provveduto ad integrare la conferenza di servizi attualmente in corso (in forma simultanea e modalità sincrona) con gli apporti necessari per l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e, con nota prot. n. 0210727 del 12/10/2023, è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14 e successivi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, con specifico riferimento all’art. 208 del D. Lgs. 152/2006.

Si dà atto che aII’Ufficio Energia sono pervenute le note e/o pareri da parte delle seguenti Amministrazioni/Enti interessati alla Conferenza dei servizi e se ne dà lettura:

1. Nota prot. N. 0221013 del 25/10/2023 con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale delI’Appennino Meridionale ha confermato il earere già espresso in occasione della prima conferenza di servizi;

2. Nota prot. N. 0229106 del 06/11/2023 con la quale la Marina Militare ha confermato le proprie favorevoli determinazioni;

3. Nota prot. N. 0262222 del 13/12/2023 con la quale il Comandi Militare Esercito

“Basilicata” ha espresso Parere favorevole con prescrizioni;

4. Nota prot. N. 0091509 del 15/04/2024 con la quale il Comando dei Vigili del Fuoco di Matera ha comunicato che il titolare dell’attività dovrà ttivare e rocedure di cui a o

D.P.R. 01/08/2011 N. 151 secondo le modalità previste dal D.M. 07/08/2012 al fine dell’acquisizione del relativo parere. La procedura della conferenza di servizi non pregiudica il procedimento di cui al D.P.R. 01/08/2011 n. 151 per l’acquisizione finale del verbale di visita tecnica;

Image Nota prot. N. 0098965 del 24/04/2024 con la quale l’Azienda Sanitaria Locale Matera — Servizio di Igiene Ambientale ha confermato il earere sfavorevole per la mancata ricezione del Piano di Emergenza ed Evacuazione ai sensi delle norme comunitarie e nazionali vigenti, documento richiesto con nota prot. n. 0255659 del 05/12/2023;

6. Nota prot. N. 0111085 del 13/05/2024 con la quale il Consorzio per Io Sviluppo Industriale della Provincia di Matera ha comunicato che Io stesso Consorzio rilascia all’E.G.R.I.B. il parere di competenza di cui all’art. 16 c.6 del “Regolamento per l’esercizio

Imagedelle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei comuni dell’ambito unico di Basilicata”. Pertanto la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche dovrà essere formulata al richiamato Ente di Gestione delle Risorse Idriche di Basilicata il quale, a sua volta, dovrà richiedere al Consorzio il rilascio del “parere tecnico del gestore”. L’emissione di tale parere è subordinato all’acquisizione del valore della portata delle acque di seconda pioggia.

7. Nota prot. N. 0111897 del 14/05/2024 con la quale l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio ha comunicato che non deve esprimere garere non rientrando le aree interessate dal progetto in zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico;

8. Nota n. 0143825 del 25/06/2024 con la quale I’E.G.R.I.B. ha espresso parere Preventivo favorevole alla realizzazione precisando che le acque di dilavamento piazzale (I e Il pioggia) previo trattamento, confluiranno neII’unica rete fognaria nera/mista, presente in zona, gestita da Acquedotto Lucano. In fase di entrata di esercizio dell’attività, l’Amministrazione Competente dovrà richiedere ad E.G.R.I.B. un nuovo parere di competenza;

9. Nota prot. N. 0145939 del 27/06/2024 con la quale la Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio della Basilicata ha espresso parere contrario alla realizzazione del progetto;

10. Nota prot. N. 0145955 del 27/06/2024 con la quale l’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia ed Attività Estrattive ha espresso parere non favorevole ed ha richiesto aeeiornamenti e verifiche;

11. Nota prot. N. 01463S2 del 28/06/2024 con la quale I’A.R.P.A. Basilicata ha fornito delle indicazioni in merito alle tematiche “suolo e rifiuti” e ha formulato delle raccomandazioni Per suanto riguarda le tematiche “emissioni odori8ene” e “acqua”. Riguardo all’impatto acustico non ha potuto esprimere il proprio contributo specialistico in quanto le valutazioni svolte non sono in linea con la norma UNI 11143.

12. Nota prot. n. 0146705 del zg/os/2024 con la quale l’Ufficio Compatibilità Ambientale ha confermato il parere espresso con D.D. n. 23AB.2019/D.01320 del 23/12/2019 con l’obbligo di osservare le prescrizioni in essa contenute.

Intervengono:

⦁ L’lng. Margiotta, delI’Ufficio Economia Circolare, comunica che non ci sono motivi ostativi. L’impianto potrà essere realizzato ed esercito con prescrizioni, così come indicato nel parere consegnato agli atti della conferenza, che si allega;

⦁ L’ing. Zirpoli, per la Società proponente, (di seguito “Ing. Zirpoli”) in merito alla nota deII’Ufficio Difesa del Suolo, comunica che non ritiene opportuno ottemperare in questa fase alle richieste di integrazioni deII’Ufficio. Si richiede il superamento del parere non favorevole, oppure il rilascio di un parere favorevole con prescrizioni, in quanto le indagini richieste saranno effettuate in fase di deposito sismico, prima dell’inizio dei Iavori. Inoltre l’Area Industriale è stata già sottoposta alle indagini geologiche richieste.

Progressivo interno 417 cdv 3 deI28/06/2024

L’lng. Zirpoli, per quanto riguarda il parere sfavorevole deII’Azienda Sanitaria Locale Matera — Servizio di Igiene Ambientale, comunica che il Piano di Emergenza Interno è stato trasmesso con nota prot. 0083522 del 08/04/2024 insieme alle altre integrazioni;

⦁ La Dott.ssa Santoro conferma che il documento richiesto dalI’Azienda Sanitaria Locale Matera risulta agli atti deII’Ufficio.

⦁ L’lng. Zuccaro, in merito al parere contrario della Soprintendenza, fa notare che il riferimento normativo citato riguarda un’opera pubblica mentre, nel caso specifico, trattasi di opera privata sebbene di interesse pubblico. Inoltre il progetto, come proposto, non prevede la realizzazione del metanodotto che è, più precisamente, di competenza di Snam, non rientrando, pertanto, in questo procedimento autorizzativo. A tal fine, viene consegnato agli atti della Conferenza il preventivo di Snam per la realizzazione del punto di consegna.

⦁ La Dott.ssa Carinci, della Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio della Basilicata, comunica che l’impianto non interferisce ma si trova al limite del tratturo comunale “Matera-lrsina” e che il cavidotto ricade interamente nell’area di sedime deII’antico tracciato. Il sedime vincolato coincide con la strada provinciale SP8 e la pavimentazione stradale ricade nella particella catastale. Inoltre, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 42 del 2004, bisognerebbe assicurare il controllo archeologico.

⦁ L’Avv. Petronella, per la Società proponente, ribadisce che non c’è interferenza diretta e che la Snam dovrà chiedere autorizzazione per l’allaccio. Inoltre la Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico, di cui al comma 4 dell’art. 28 del D. Lgs. n. 42 del 2004, è prevista in caso di realizzazione di Iavori pubblici e la possibilità, da parte del soprintendente, di richiedere l’esecuzione di saggi archeologici preventivi dovrebbe essere manifestata per tempo.

⦁ La Dott.ssa Carinci evidenzia la possibilità di un rischio, durante le lavorazioni, per l’asse viario che è di portata storica.

⦁ L’lng. Zirpoli risponde che nell’area industriale esiste già un metanodotto. Inoltre, nella fascia di rispetto del tratturo, chi ha costruito in precedenza non ha trovato reperti archeologici.

⦁ La Dott.ssa Carinci ribadisce l’importanza archeologica del territorio. Nonostante le costruzioni abusive realizzate negli ultimi anni, i controlli sono stati intensificati. Risulta pertanto necessario attivare l’archeologia preventiva ed effettuare saggi preliminari prima dell’inizio dei Iavori.

⦁ L’Aw. Mattia propone come soluzione più coerente quella di effettuare i saggi in via preventiva in concomitanza con le indagini geologiche.

⦁ La Dott.ssa Carinci, visto che il metanodotto esula dal procedimento in corso, esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento con prescrizioni. In particolare si ritiene di dover dare rilevanza agli interessi di tutela archeologica stabilendo che le operazioni di scavo dovranno essere eseguite sotto continua vigilanza archeologica.

⦁ L’Avv. Mattia, rispetto al rilievo della Società proponente secondo cui la posizione della Soprintendenza sarebbe stata espressa tardivamente, sottolinea la necessità e la tempestività dell’intervento della Soprintendenza visto che in questo procedimento si è insinuato anche quello di Cui all’art. 208 del D. Lgs. 152/2006.

⦁ L’Avv. Petronella apprezza l’onestà intellettuale e professionale della Dott.ssa Carinci ed accetta con i progettisti di effettuare le indagini geologiche ed archeologiche richieste.

⦁ L’lng. De Grazia, deII’Ufficio Compatibilità, conferma il parere favorevole di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A., comprensivo della VIncA, espresso con D.D. n. 23AB.2019/D.01320 del 23/12/2019 con l’obbligo di osservare le prescrizioni in essa contenute.

⦁ L’lng. Zirpoli, in merito aII’impossibiIità da parte dell‘A.R.P.A.B. di esprimere il proprio parere sull’inquinamento acustico in quanto le valutazioni non sono in linea con la norma UNI 11143, risponde che Io studio di impatto acustico è stato effettuato utilizzando i parametri relativi ad un’area industriale, ben diversi, e sicuramente superiori, rispetto a quelli utilizzati daII’Agenzia e relativi ad un’area agricola.

⦁ L’Avv. Mattia evidenzia che la norma UNI citata non riveste carattere di cogenza ma presuppone un’adesione volontaria da parte del proponente e rappresenta, pertanto, un indice di qualità del progetto.

⦁ L’lng. Gaudiano, Dirigente Settore Gestione del Territorio del Comune di Matera, conferma il parere non favorevole già espresso nel corso delle precedenti sedute della conferenza di servizi.

⦁ L’ing. Zirpoli chiede alI’lng. Gaudiano, nell’ambito delle proprie competenze, di esprimere un parere definitivo in merito agli aspetti urbanistici ed edilizi di cui al D.P.R. n. 380/2001. L’intervento ricade in area industriale. Per l’intervento in oggetto, anche il Consorzio per Io Sviluppo Industriale ha espresso parere favorevole. Per quanto riguarda i recettori, nella zona è presente una RSA, attualmente chiusa, che in realtà non dovrebbe trovarsi in queII’area pur essendo stata autorizzata.

⦁ L’lng. Gaudiano conferma che il progetto non è in contrasto con gli strumenti urbanistici v“igenti.

Per tutte le altre Amministrazioni invitate che non hanno espresso parere, s’intende acquisito l’assenso senza condizioni ai sensi dell’art. 14-ter comma 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Per tutto quanto sopra richiamato, rilevato e osservato, esaminate le posizioni espresse dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza, per le motivazioni su esposte, si dichiarano conclusi i Iavori della Conferenza di Servizi con ESITO POSITIVO in senso favorevole aIl*accogIimento dell’istanza in oggetto.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica regionale di cui all’art.12 del D. Lgs. n. 387/2003 la Società proponente, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data odierna (pena la rinuncia ai sensi dell’art. 3-bis della L.R. 8/2012 – così come modificata dalla

L.R. 38/2018), è tenuta a presentare la documentazione prevista al punto 3.4.2.6 deII’Appendice A del P.I.E.A.R. approvato con L.R. n. 1/2010 consistente in:

a) polizza di fideiussione bancaria e/o assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, di importo pari al costo dell’attività di dismissione dell’impianto, smaltimento dei rifiuti in discarica e ripristino dello stato originario dei luoghi, di durata pari alla vita utile dell’impianto medesimo, svincolabile solo a seguito di autorizzazione della Regione, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma dei contraenti; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.

b) quadro economico finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria o creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto Iegge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla Iegge di conversione, che ne attesti la congruità;

c) dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto proponente l’impianto disponga di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all’investimento per la realizzazione dell’impianto;

d) progetto def¡nitivo aggiornato con le modifiche richieste nel corso del procedimento unico corredato di dichiarazione del tecnico relativa alla liquidazione delle spettanze professionali correlate.

Di tanto si dà atto con il presente verbale ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Iegge 241/90 e ss.mm.ii.

La Dott.ssa Santoro chiude la riunione ringraziando tutti i soggetti intervenuti. La riunione termina alle ore 13.30 di oggi 28/06/2024.

Il presente verbale è redatto in unico originale e consta di n. 7 pagine.

Il Verbalizzante

(Ing. Alessandra Paolicelli)

La Responsabile della PO (Dott.ssa Donata Santoro)

ImageIL DIRIGENT, ad i erim DELL’UFFICIO

’.



r_basili.AOO_Giunta.REGISTRO UFFICIALE.0154782.U.10-07-2024.h.14:23.23AH

DIREZIONE GENERALE

REGIONE BASILICATA

DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL’ENERGIA

Ufficio Energia

Viole Verrostro n. 5, 85100 Potenza (PZ) ufficio.energio@cert.regione.bosilicota.it

New Euroart S.r.l.

Pee: neweuroart@legalmail.it

Comune di Matera {PZ)

Pee: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

Provincia di Matera – Ufficio Ambiente

pee: provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it

Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia

Ufficio Compatibilita Ambientale pee: uffieio.compatibilita.ambien tale@eert.regione.basilicata. it Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio

pee: ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata. it Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche ufficio.controllo.ambientafe@cert.regione.basilieata. it Ufficio Parchi, Biodiversita e Tutela della Natura ufficio.tutefa.n atura@eert.regione.basilicata. it

Direzione Genera le per le Politiche Agricole, Alimentari e ForestaIi

Ufficio Foreste e tutela del territorio

pee: ufficio.foreste. tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it

Ufficio Sostegno alle lmprese Agricole, alle lnfrastrutture Rurali ed Allo

Sviluppo Della Proprieta

pee: uffieio.sost.imp.agricole@eert.regione.basilieata.it

Direzione Generale lnfrastrutture e Mobilita

Ufficio lnfrastrutture e Reti pee: uffieio.infrastru tture@eert. regione.basilicata.it Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attivita Estrattive pee: ufficio.difesa.suolo@eert.regione.basilicata.it

ARPAB

pee: protocolfo@pec.arpab.it

E.G.R.I.B.

pee: segreteria@pee.egrib.it

Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio della Basilicata

pee: sabap-bas@pee.eultura.gov.it

Azienda Sanitaria Locale di Matera

pee: asmbasilicata@eert.ruparbasilicata.it

Comando Provinciale Vigli del Fuoco di Potenza

pee: com.matera@cert.vigilfuoco.it

Autorita Distrettuale dell’ Appennino meridionale – sede Basilicata

pee: protoco/lo@pee.distrettoappenninomeridionale.it

Esercito Italiano – Comando Militare Esercito “Basilicata”

cme_basificata@postaeert.difeso.it

Marina Militare- Comando Militare Marittimo Sud Comando in capo Dipartimento Militare Marittimo dello lonio e del Canale O’Otranto

pee: marina.sud@postacert.difesa.it

Pagina1 di2

8

REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL’ENERGIA

Ufficio Energia

Viole Verrastro n. S, 85100 Potenza (PZJ ujficio.energio@cert.regione.bos/Jicoto.it

Ministero della Difesa- Comando Scuole A.M.- 3° reglone Aerea

pee: aeroscuoleaeroregione3@postacert.difeso.it

Mlnlstero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazloni lspettorato territoriale Puglia, Basilicata e Mollse dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it

Consorzio per lo Sviluppo lndustriale della Provincia di Matera

pee: csi.matera@pee.it

Snam Rete Gas

distrettor@pec.snam.it

Acquedotto Lucano

pee: protoeollo@pec.aequedottolucano.it

p.c.

DIREZIONE GENERALE

Sede

OGGETTO: D. Lgs. n.387/2003, art. 12, e LR. n.1/2010 – Autorizzazione unica per ii progetto di produzione di biometano mediante trattamento anaeroblco di FORSU da realizzarsi nell’area lndustriale “la Martella” nel Comune di Matera (MT), al Foglio 48 part. 711-712-713-714- 593-591-588-595-597-499-497-495-718-717-716-715.

Proponente: New Euroart S.r.l.

lstanza prot. n. 72394/23AF del 24/04/2018 – Progressivo lnterno: 417

Conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalita sincrona ai sensi dell’art. 14-ter e successivi della L.

n. 241/1990 e ss.mm.ii indetta con nota prot. n. 0089189 del 10/05/2024.

TRASMISSIONE VERBALE DELLA CONFERENZA DEi SERVIZI

In riferimento all’istanza di Autorizzazione Unica relativa all’intervento in oggetto si trasmettono in allegato:

verbale della conferenza dei servizi in modalita sincrona del 28/06/2024; pareri/assensi/determinazioni relativi alla decisione pervenuti dalle Amministrazioni in indirizzo.

Respcnsobile de/lo P.O.: Dolt.sso DonOf•

lslruttore: Ing. Alessandro Poolicelli ep;; il olessondro.poolicelli@regione.bosificoto.it- tel. 0971 668781



Che fine ha fatto il Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Comune di Matera e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza?

Manca un anno alla scadenza della inconcludente amministrazione Bennardi al Comune di Matera ma potrebbe mancare anche meno quando fra qualche giorno saranno pubblici documenti che dimostrano appieno la totale incapacità di questa amministrazione, al momento fermiamoci ad oggi.

Il Sindaco,la Giunta Comunale,gli Uffici Competenti sono completamente latitanti ed è da oltre un anno che si attende la stipula del protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza. Era il 25 Maggio dello scorso anno quando fu presentata una mozione a firma di diversi consiglieri che ritennero di impegnare l’amministrazione comunale a promuovere la stipula di un protocollo di intesa per sviluppare un rapporto di collaborazione con il Comando provinciale di Matera della Guardia di Finanza. Si ritenne utile promuovere ogni forma di legalità e trasparenza nelle procedure di affidamento del comune di Matera ed il Consiglio Comunale propose di stipulare un protocollo di intesa con la Guardia di Finanza con le finalità di collaborazione e cooperazione, secondo esperienze già diffuse in altre amministrazioni anche locali. Ai sensi del 1° comma dell’art. 43 del Testo unico degli enti locali ed impegnarono il Sindaco e la Giunta a promuovere la stipula di protocollo di intesa secondo un preciso schema.

La mozione venne approvata in Consiglio Comunale il 19 Giugno 2023 all’unanimità con delibera 43/2023 e poi finì nel cassetto, dopo sollecitazioni varie da parte di alcuni consiglieri venne ripescata e la Giunta Comunale approvò il 6 Dicembre 2023 gli atti conseguenti alla delibera di Consiglio.

Nella premessa della Delibera di Giunta era detto che il Consiglio Comunale aveva approvato all’unanimità la delibera avente ad oggetto: “Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Comune di Matera e il Comando provinciale di Matera della Guardia di Finanza”.

Con il citato Protocollo le Parti avrebbero definito “la reciproca collaborazione, nell’ambito dei

rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di

rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici

e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo di competenza del

Comune di Matera, in riferimento anche alle misure di sostegno e finanziamento pubblico dello

Stato e dell’Unione Europea”.

La città oggi è interessata da una notevole disponibilità di risorse ben superiori a quelle che arrivarono in occasione di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019.

L’atto di Giunta venne approvato perchè aveva la regolarità formale e fu dichiarato URGENTE e venne data la decorrenza immediata.

Fu così che la bozza di convenzione da sottoporre al Comando Provinciale di Matera della Guardia di Finanza finì di nuovo nel cassetto, dimenticato.

Della bozza sembra non esista più traccia tanto è che i consiglieri comunali del PD Alba Carmine, Tommaso Perniola e Giovanni Schiuma che hanno chiesto lumi al Sindaco ed all’amministrazione comunale con una formale “INTERROGAZIONE” il 16 luglio 2024 non hanno avuto alcun riscontro

I proclami sono irrinunciabili, i fatti concreti è opportuno “rinviarli o ignorarli”!

x Associazione Ambiente e Legalità

Pio Abiusi

Matera, 23 Settembre 2024